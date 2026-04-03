पवित्र गुरुवार… प्रभु येसु के अंतिम भोज को याद कर 12 लोगों के पैर धुलाकर दिया प्रेम का संदेश

एक दूसरे से प्यार करने का दिया संदेश

पवित्र गुरुवार प्रभु येसु मसीह के अंतिम भोज को चिह्नित करता है, जहां अपनी मृत्यु के पहले प्रभु यीशु ने अपनें शिष्यों के साथ भोजन किया। इसी भोज में रोटी के रूप में अपना शरीर तथा दाखरस के रूप में रक्त चढ़ाया था। इसी दिन येसु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते समय विनम्रता का परिचय देते हुए अपने 12 शिष्यों के पैर धोए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे प्रभु और गुरु होकर पैर धोए तो तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करें, यानी एक दूसरे से प्यार करें। इस धर्मविधि को विशेष रूप से चर्च में पवित्र गुरुवार को प्रतीक स्वरूप दोहराया गया।