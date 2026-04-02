शैक्षणिक सत्र 2026-27 : स्कूलों की बजी घंटी…बच्चों के खिले चेहरे, चहक उठे स्कूल

सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के दरवाजे एक अप्रेल से खुल गए। प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह स्कूल चले हम की घंटी बजी और स्कूलों के दरवाजे खुले। रंगोली के बीच उत्सव में बच्चों के चेहरे खिल उठे। और परिसर चहक उठे। पहले दिन 1400 से अधिक स्कूलों में उत्सव में करीब डेढ़ लाख बच्चे शामिल हुए। स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को तिलक लगाकर प्रवेश कराया। माल्यार्पण कर पुस्तकों का सेट भेंट किए। कई बच्चे पैदल पहुंचे थे और साइकिल से घर लौटे।