युद्ध : आयात-निर्यात प्रभावित होने से खाद-बीज, केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे

मंडी के कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल के अनुसार अनाज बाजार में भी स्थिति बदली है। निमाड़ की मंडियों से हर साल करीब करीब चार लाख टन से ज्यादा गेहूं का विभिन्न देशों में निर्यात होता है। मंडी में युद्ध के पहले 2800 रुपए क्विंटल बिकने वाला गेहूं अब 1900 से 2200 रुपए में बिक रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को भी निर्यात बंद होने से घाटा उठाना पड़ रहा है।