6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

युद्ध : आयात-निर्यात प्रभावित होने से खाद-बीज, केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे

ईरान, इजराइल युद्ध का असर भारत में तेजी से असर करने लगा है। आयात-निर्यात प्रभावित होने से बाजार में 4 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा प्रभावित हो जाएगा। इसकी सूचना से मंडी में 400-500 रुपए क्विंटल भाव गिर गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अभी शुरू नहीं हुई इै।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Apr 04, 2026

War

युद्ध : आयात-निर्यात प्रभावित होने से DAP-यूरिया को छोड़कर केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे



ईरान, इजराइल युद्ध का असर भारत में तेजी से असर करने लगा है। आयात-निर्यात प्रभावित होने से बाजार में 4 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा प्रभावित हो जाएगा। इसकी सूचना से मंडी में 400-500 रुपए क्विंटल भाव गिर गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अभी शुरू नहीं हुई इै।

खाद-बीज पैकिंग पर दबाव बढ़ा

खाड़ी युद्ध का असर अब सीधे खेत, खलिहान और मंडी तक पहुंच गया है। किसान, व्यापारी और उपभोक्ताओं तक हर कोई इसकी मार झेल रहा है। फसल उत्पादन में उपयोग होने वाली डीएपी-यूरिया को छोड़कर केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे हो गए हैं। यही नहीं आयात-निर्यात प्रभावित होने से खाद-बीज, अनाज और पैकिंग पर दबाव बढ़ा गया है।

कीटनाशक दवाओं के महंगे होने के आसार

आयात-निर्यात का असर अब कीटनाशक दवाओं पर भी शुरू हुआ हैं। केमिकल और अन्य सामग्री नहीं आने से कंपनियां भाव में वृद्धि करने की तैयारी की है। कीटनाशक विक्रेताओं को आहट है कि कंपनियां जुलाई में कीटनाशक का भाव भी 15 से बीस फीसदी बढ़ाकर देंगे। क्योंकि खाद-बीज और कीटनाशक में गैस व केमिकल का उपयोग है। दोनों आयात पर निर्भर है।

फर्टिलाइजर 15 से 20 प्रतिशत महंगे हो गए

खाद-बीज कारोबारी आशीष भंसाली बताते हैं कि डीएपी और यूरिया को छोड़कर अन्य केमिकल फर्टिलाइजर 15 से 20 प्रतिशत महंगे हो गए हैं। इसका असर सीधे दो लाख से अधिक किसानों पर पड़ेगा। भंसाली ने बताया कि युद्ध के दौरान पोटाश की कीमत 1820 से बढ़कर 1950 रुपए हो गई है, जबकि 12-32-16 का भाव 1950 से बढ़कर 2250 रुपए तक पहुंच गया है।

कीटनाशक के नए स्टाक महंगे

कीटनाशक दवाएं भी 15 फीसदी महंगी हो गई हैं। जुलाई में आने वाला नया स्टॉक बढ़ी हुई दरों पर ही उपलब्ध होगा। इससे किसानों की लागत बढ़ेगी और उत्पादन पर असर पड़ सकता है।

गेहूं का एक्सपोर्ट प्रभावित होन से गिरे भाव

मंडी के कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल के अनुसार अनाज बाजार में भी स्थिति बदली है। निमाड़ की मंडियों से हर साल करीब करीब चार लाख टन से ज्यादा गेहूं का विभिन्न देशों में निर्यात होता है। मंडी में युद्ध के पहले 2800 रुपए क्विंटल बिकने वाला गेहूं अब 1900 से 2200 रुपए में बिक रहा है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को भी निर्यात बंद होने से घाटा उठाना पड़ रहा है।

प्लास्टिक दाना नहीं आने से पैकिंग के भाव बढ़े

पैकिंग सामग्री भी महंगी हो गई है। प्लास्टिक का दाना न आने से बोरी की कीमत 12-15 रुपए से बढ़कर 22-25 रुपए हो गई है। जूट की बोरी भी 18-20 रुपए से बढ़कर 28-30 रुपए तक पहुंच गई है। इससे अनाज की पैकिंग लागत बढ़ गई है, जिसका असर सीधे बाजार भाव पर पड़ेगा।

4 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा प्रभावित

ईरान, इजराइल युद्ध का असर भारत में तेजी से असर करने लगा है। आयात-निर्यात प्रभावित होने से बाजार में 4 लाख टन गेहूं का निर्यात होगा प्रभावित हो जाएगा। इसकी सूचना से मंडी में 400-500 रुपए क्विंटल भाव गिर गए हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदी भी अभी शुरू नहीं हुई इै।

प्लास्टिक दाना नहीं आने से पैकिंग के भाव बढ़े

पैकिंग सामग्री भी महंगी हो गई है। प्लास्टिक का दाना न आने से बोरी की कीमत 12-15 रुपए से बढ़कर 22-25 रुपए हो गई है। जूट की बोरी भी 18-20 रुपए से बढ़कर 28-30 रुपए तक पहुंच गई है। इससे अनाज की पैकिंग लागत बढ़ गई है, जिसका असर सीधे बाजार भाव पर पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 11:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / युद्ध : आयात-निर्यात प्रभावित होने से खाद-बीज, केमिकल फर्टिलाइजर 15-20 % महंगे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस : पटवारी बोले…MP में BJP भ्रष्टाचार का कैंसर फैला रही, ऑपरेशन जनता करेगी

State Congress President Jitu Patwari
खंडवा

आधे घंटे तक भोजन नहीं मिला तो भड़क उठे एमपी के मंत्री, गरमागरम रोटियों के लिए कराया इंतजार

खंडवा

बदला मौसम… पश्चिमी विक्षोभ का असर : दोपहर में तेज धूप, उमस, शाम को झमाझम बरसे बादल

weather news
खंडवा

पवित्र गुरुवार… प्रभु येसु के अंतिम भोज को याद कर 12 लोगों के पैर धुलाकर दिया प्रेम का संदेश

Holy Thursday
खंडवा

नई शिक्षा नीति : स्कूल चले हम…532 स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं, खतरे में बच्चों की सुरक्षा

Primary and secondary schools
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.