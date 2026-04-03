बदला मौसम… पश्चिमी विक्षोभ का असर : दोपहर में तेज धूप, उमस, शाम को झमाझम बरसे बादल

आज से दक्षिण-पश्चिम मप्र में बारिश का दौर

जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने बताया कि अब तक प्रत्यक्ष बारिश के आसार नहीं थे, अब पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मप्र के दक्षिणी, पश्चिमी भाग में तीन दिन तक बारिश के आसार है। खंडवा सहित बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन व आसापस के जिले प्रभावित रहेंगे। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी और आकाशीय बिजली का भी प्रकोप रहेगा। तीन दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के आसार है। हालांकि दोपहर बाद ही मौसम बदलेगा।