मप्र : छात्रों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा मंत्री को खून से लिखा पोस्ट कार्ड

एबीवीपी के हरसूद नगर मंत्री पवन गुर्जर ने कहा कि महाविद्यालय में 8 माह पूर्व तत्कालीन प्राचार्य के द्वारा के खिलाफ जांच की गई। जांच में कई अनियमितताएं मिलीं हैं। जिसको दबा दिया गया है। छात्रों का जनभागीदारी के खाते में 9 लाख रुपए से अधिक का गबन किया गया है। ट्रैक शूट खरीदी में समेत अन्य कई मामले में पांच लाख से अधिक फर्जी भुगतान किए गए हैं। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।