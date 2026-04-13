पंचकल्याणक महोत्सव… सरस्वती के लिए साधना एवं लक्ष्मी के लिए मेहनत करना पड़ती है -मुनि आदित्य सागर

आज निकलेगी हाथी, घोड़े पर शोभायात्रा

सोमवार को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव होगा प्रात: 5 बजे से धार्मिक क्रियायों के साथ प्रात: 9 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में दो हाथी पर सौधर्म इंद्र इंद्राणी, कुबेर इंद्र के रूप लाभार्थी सवार रहेंगे। हाथी पर सौधर्म इंद्र इंद्राणी के रूप में संजय वंदना कासलीवाल, कुबेर इंद्र के रूप में सपना जितेंद्र लुहाड़िया के साथ अन्य इंद्र सवार होंगे। साथ ही शोभा यात्रा में घोड़े, बग्गी, बैंड बाजे, ढोलक एवं बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मातृशक्ति और बच्चे शामिल होंगे। समाज के अध्यक्ष दिलीप पहाड़िया, वीरेंद्र जैन, विजय सेठी, पवन रावका, राजेन्द्र छाबडा, सुरेश लुहाड़िया, पंकज छाबडा, कैलाश पहाड़िया, विकास बड़जात्या, सचिव सुनील जैन ने सभी सामाजिक बंधओ से इस जन्म कल्याणक उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य प्राप्त करने का अनुरोध किया हें।