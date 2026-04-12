PWD : विधायकों की कमजोर मॉनीटरिंग से जनता की राह आसान नहीं, 483 करोड़ की योजनाएं अधूरी…

आला अफसरों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते 100 से अधिक ग्रामों की राह बारिश के पूर्व आसान नहीं होगी। डेढ़ साल से अधिक समय से स्वीकृत सड़कों के निर्माण की प्रगति कछुआ चाल से भी धीमी है। चारों विधानसभा क्षेत्र में 50 सड़कों में से 28 के कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। 7 मार्गों का निर्माण अभी शुरू ही नहीं हुए। स्वीकृत मार्गों का निर्माण बारिश से पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता को सहूलियत नहीं मिलेगी।