12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

PWD : विधायकों की कमजोर मॉनीटरिंग से जनता की राह आसान नहीं, 483 करोड़ की योजनाएं अधूरी…

अफसर और नेताओं की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते फील्ड में सड़कों के निर्माण की प्रगति धीमी है। सांसद, विधायक और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की शिथिलता के कारण 50 में से 35 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Apr 12, 2026

PWD

खंडवा : जिले में 35 से अधिक सड़कों के साथ कई पुलों के निर्माण अधूरे हैं। फोटो : एआई

अफसर और नेताओं की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते फील्ड में सड़कों के निर्माण की प्रगति धीमी है। सांसद, विधायक और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की शिथिलता के कारण 50 में से 35 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

बारिश में जनता को नहीं मिलेगी सहूलियत

आला अफसरों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की कमजोर मॉनीटरिंग के चलते 100 से अधिक ग्रामों की राह बारिश के पूर्व आसान नहीं होगी। डेढ़ साल से अधिक समय से स्वीकृत सड़कों के निर्माण की प्रगति कछुआ चाल से भी धीमी है। चारों विधानसभा क्षेत्र में 50 सड़कों में से 28 के कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। 7 मार्गों का निर्माण अभी शुरू ही नहीं हुए। स्वीकृत मार्गों का निर्माण बारिश से पूर्व कार्य पूर्ण नहीं होने से जनता को सहूलियत नहीं मिलेगी।

50 सड़कों में से 15 के कार्य पूर्ण हो गए

प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि मांधाता, हरसूद, खंडवा और पंधाना विस क्षेत्र में 50 सड़कों में से 15 के कार्य पूर्ण हो गए हैं। 28 सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 7 के कार्य जल्द शुरू होंगे। इन सड़कों की लागत 483 करोड़ 18 लाख 89 हजार रुपए है। पीडब्ल्यूडी की प्रस्तुत रिपोर्ट में अधिकारियों ने दावा किया है कि ज्यादातर सड़कें बारिश के पूर्व पूर्ण हो जाएंगी।

रिछफल- इंधावडी : 5.40 किमी निर्माण अधूरा

रिछफलफाटे से इंधावडी मार्ग 9 करोड़ 14 लाख 32 हजार रुपए से 8.40 किमी निर्माणाधीन है। कार्य पूर्ण करने का समय दो माह बचे हुए हैं। अभी तक सड़क का निर्माण 3 किमी हुआ है। अब दो माह के भीतर 5.40 किमी बाकी है।

1.50 किमी मार्ग का निर्माण शुरू नहीं हो सका

ग्राम चिकढ़ालिया से पुनासा नर्मदा नगर मुख्य मार्ग तक 1.50 किसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। कार्य पूर्ण करने की जून-2026 तक है। अभी तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। 148.41 लाख रुपए लागत के इस कार्य में वन क्षेत्र की अनुमति अटकी हुई है। कमजोर पैरवी और मॉनीटरिंग के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर सके।

कार्य आदेश 6 माह बाद हुआ जारी, नींव में अटका पुल

बीड से शाहपुरा पिपलानी मार्ग पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण होना है। 250 मीटर पुल का निर्माण 15 करोड़ 71 लाख 75 हजार रुपए लागत का कार्य है। 3 फरवरी 2025 को टेंडर हुआ। अभी तक फाउंडेशन में अटका हुआ है। इसकी वजह टेंडर प्रक्रिया के बाद 6 माह बाद 9 सितंबर-2025 को कार्य आदेश जारी हुआ।

विधानसभावार स्वीकृत कार्य, पूर्ण प्रगति और आरंभ

मांधाता 14-05- 07- 02

हरसूद 16 -05-10- 01

खंडवा 06-01- 04- 01

पंधाना 14-04-07- 03

कुल 50-15-28-07

नोट : पीडब्ल्यूडी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार

इनका कहना : नरेंद्र मंडलोई, ईई, पीडब्ल्यूडी

जिन कार्यों की प्रगति धीमी है। प्रगति बढ़ाने पत्र जारी किए गए हैं। 7 कार्यों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कार्य आदेश की प्रक्रिया चल रही है। 28 मार्ग प्रगति पर हैं। सभी के कार्य पूर्ण होने की अवधि अलग-अलग हैं। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / PWD : विधायकों की कमजोर मॉनीटरिंग से जनता की राह आसान नहीं, 483 करोड़ की योजनाएं अधूरी…

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में समाधि खोदकर निकाला गया महंत का शव, मौत से पहले संत ने किया था बड़ा खुलासा

Mahant Brijrajpuri maharaj death controversy Body Exhumed from Samadhi in omkareshwar mp news
खंडवा

टीईटी : शिक्षक बोले… काला कानून वापस ले सरकार, अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान

tet
खंडवा

टीईटी : नए शिक्षक बोल रहे कई फायदे, पुराने भयभीत, परीक्षा की दायरे में 1700 शिक्षक

TET
खंडवा

MP News: कुल्फी बेचने के बहाने हथियार सप्लाई? दो पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार

KHANDWA
खंडवा

मप्र : छात्रों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा मंत्री को खून से लिखा पोस्ट कार्ड

ABVP
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.