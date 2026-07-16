Vastu Tips: घर किराए का हो या अपना, वास्तु सबसे पहले आप पर डालता है असर

लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है की वास्तु का प्रभाव किस पर अधिक रहता है? जो व्यक्ति मकान में रहता है या जो उस मकान का असली मालिक है? किसी भी व्यक्ति के अधिकार में जितनी भी संपत्तियां होगी चाहे वह भूखंड हो, खेती की जमीन हो या फिर बना हुआ भवन उन सब का वास्तु उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। अब यह देखना जरूरी है कि उस संपत्ति पर कोई रह रहा है या नहीं। जो व्यक्ति जिस भवन में रह रहा हो उसे वहां का वास्तु सबसे पहले प्रभावित करता है। अगर भवन खाली है तो सीधा उसके मूल मालिक पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा।