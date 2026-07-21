ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा आरोप, 21 जुलाई के वार्षिक कार्यक्रम के स्वरूप को बदल दिया

तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच कमरहटी के विधायक मदन मित्र ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुली चुनौती दी। ममता बनर्जी से अलग शहीद स्मरण कार्यक्रम के मंच से उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने एक घंटे का समय दिया है, लेकिन वह ममता बनर्जी को एक महीने का समय दे रहे हैं ताकि वह 'असली तृणमूल' का साथ दें। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही तृणमूल कांग्रेस इस मुकाम तक पहुंची, लेकिन आज पार्टी के तीन हिस्सों में बंटने की स्थिति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की और ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए कहा, 'हम अपना गले का उत्तरीय बिछा रहे हैं, आप पैदल चली आइए। सिर्फ इतना कह दीजिए कि मुझसे गलती हुई। मैं गांधारी की तरह पुत्र प्रेम में अंधी हो गई थी।' मदन मित्रा ने कहा, ममता बनर्जी पहले अभिषेक को पार्टी से बाहर करें, उसके बाद हमसे बात करें। यदि ऐसा होता है, तो हम उन्हें फिर से अपना सर्वोच्च नेता मानने को तैयार हैं।' मदन मित्रा ने सार्वजनिक मंच से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की राजनीतिक भूमिका को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जनता के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी और उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी से भी अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। इससे पहले मंच से अनुव्रत मंडल ने भी कार्यकर्ताओं और नेताओं से साथ बने रहने का संदेश दिया। गांधी प्रतिमा के पास आयोजित इस शहीद स्मरण कार्यक्रम में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अरूप विश्वास, शिउली साहा, फिरहाद हाकिम सहित ऋतब्रत गुट के कई नेता मौजूद रहे।