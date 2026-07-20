Abhishek Banerjee: आंख के इलाज के लिए अमेरिका नहीं जा सकेंगे अभिषेक बनर्जी, हाईकोर्ट ने मांगी मेडिकल रिपोर्ट

अदालत ने निर्देश दिया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता पहले कोलकाता स्थित सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में आंखों की विस्तृत जांच कराएं और उसकी चिकित्सा रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। न्यायालय ने कहा कि भविष्य में विदेश यात्रा की अनुमति देने संबंधी निर्णय इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में डानकुनी हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में अभिषेक बनर्जी की बाईं आंख में गंभीर चोट लगी थी। इसके बाद से वह समय-समय पर चिकित्सकीय जांच और उपचार के लिए सिंगापुर और अमेरिका जाते रहे हैं।