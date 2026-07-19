यह याचिका 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा दायर की गई थी, जो विवादित पांच मंजिला इमारत की मालिक है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि प्रशासन ने बिना किसी सूचना के शनिवार सुबह अचानक तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया। कोर्ट ने माना कि बिल्डिंग मालिकों को जिला परिषद या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया था। इसी आधार पर कोर्ट ने तोड़-फोड़ पर रोक लगाई।