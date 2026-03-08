Baba Ramdev Temple: दशकों बाद मिली सड़क, गांव वाले खुश, अब बुजुर्ग भी मंदिर तक जा सकेंगे

Ajmer News: अजमेर में आस्था के रास्ते की अड़चन अब दूर होने जा रही है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खरेकड़ी गांव में वर्षों से जिस सड़क का इंतजार था, वह सपना आखिरकार साकार हो गया। शनिवार को वासुदेव देवनानी ने गांव से ऊंचाई पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर खरेकड़ी तक बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास किया। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह छह मीटर चौड़ी सड़क गांव के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।