अजमेर

Baba Ramdev Temple: दशकों बाद मिली सड़क, गांव वाले खुश, अब बुजुर्ग भी मंदिर तक जा सकेंगे

Temple Road Project: बरसात के दिनों में तो यह रास्ता और भी कठिन हो जाता था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो वर्षों से अपनी आस्था के इस मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। अब सड़क बनने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी और हर उम्र का व्यक्ति आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेगा।

अजमेर

image

Rajesh Dixit

Mar 08, 2026

Ajmer News: अजमेर में आस्था के रास्ते की अड़चन अब दूर होने जा रही है। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के खरेकड़ी गांव में वर्षों से जिस सड़क का इंतजार था, वह सपना आखिरकार साकार हो गया। शनिवार को वासुदेव देवनानी ने गांव से ऊंचाई पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर खरेकड़ी तक बनने वाली नई सड़क का शिलान्यास किया। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह छह मीटर चौड़ी सड़क गांव के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।

खरेकड़ी के ग्रामीण लंबे समय से मंदिर तक पक्के रास्ते की मांग कर रहे थे। पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचना बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए बेहद मुश्किल था। बरसात के दिनों में तो यह रास्ता और भी कठिन हो जाता था। कई बुजुर्ग ऐसे थे जो वर्षों से अपनी आस्था के इस मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। अब सड़क बनने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी और हर उम्र का व्यक्ति आसानी से मंदिर तक पहुंच सकेगा।

शिलान्यास के मौके पर गांव में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए और खुशी जाहिर की। रामदेव बाबा मंदिर नवयुवक मंडल की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें 51 किलो फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और वर्षों पुरानी मांग पूरी करने के लिए आभार जताया।

इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि जनप्रतिनिधि का दायित्व केवल योजनाएं घोषित करना नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझकर समाधान देना भी है। उन्होंने कहा कि खरेकड़ी के ग्रामीण लंबे समय से इस सड़क की मांग कर रहे थे और अब यह सपना पूरा हो रहा है।

देवनानी ने बताया कि अजमेर उत्तर क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों, पेयजल, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनसे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। उनका कहना था कि बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही गांवों की तरक्की की असली नींव है—और खरेकड़ी की यह सड़क उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Mar 2026 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Baba Ramdev Temple: दशकों बाद मिली सड़क, गांव वाले खुश, अब बुजुर्ग भी मंदिर तक जा सकेंगे

