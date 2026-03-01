अनुसंधान, तकनीक और उद्योग के समन्वय से बढ़ेगी किसानों की आय : चौधरी

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलगुरु प्रो. पी. एस. चौहान ने अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि उद्योगों को किसानों से सीधे जोड़कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप नई फसलों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अटारी जोधपुर के निदेशक डॉ. जे. पी. मिश्रा ने बताया कि जोधपुर क्षेत्र में जीरा उत्पादन के लिए क्लस्टर बनाकर नई किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। डॉ. आर. जी. अग्रवाल ने कहा कि लघु और सीमांत किसानों तक भी नवीन शोध और तकनीक पहुंचनी चाहिए तथा फसल विविधता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।