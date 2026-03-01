उन्नत किस्मों व मेथी आधारित उत्पादों के उत्पादन-विपणन के लिए हुए दो समझौते

इसी तरह हरियाणा के हिसार स्थित आरसीआईसीओ लाइवएबल सेवन ब्लू रिफॉर्मेशन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और आईसीएआर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के बीच हुए एमओयू के तहत आईसीएआर-अजयमेरु मेथी पर आधारित कॉफी उत्पादन तथा उससे तैयार उत्पादों के विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनी के निदेशक संजय झाखड़ ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। संस्थान के अधिकारियों के अनुसार इन समझौतों से बीजीय मसाला फसलों की उन्नत किस्मों का प्रसार बढ़ेगा तथा किसानों को नई संभावनाओं के साथ मूल्य संवर्धित उत्पादों से लाभ मिलने की संभावना है।