अहमदाबाद मनपा की अंतिम सामान्य सभा में 2500 करोड़ के कार्य मंजूर

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के पांच वर्ष पूर्व हुए चुनाव में चुने गए पदाधिकारियों, पार्षदों का सोमवार को पांच साल का कार्यकाल पुरा हो गया। उससे पहले कार्यकाल के अंतिम दिन हुई सामान्य सभा में 2500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। 10 मार्च से मनपा में प्रशासक सभी प्रशासनिक कार्य की जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य सरकार ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी मुकेश कुमार को अहमदाबाद मनपा का प्रशासक नियुक्त किया है। अब नए पदाधिकारियों, पार्षदों के चुनाव होने तक शहर का प्रशासन उनके जिम्मे रहेगा।अंतिम सामान्य सभा के दौरान विपक्षीदल कांग्रेस की ओर से आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए। सभा में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सत्ता पक्ष भाजपा की ओर से विकास कार्यों को गिनाया गया। सभा के अंत में पक्ष व विपक्ष के पदाधिकारियों ने साथ रहकर फोटो भी खिंचवाई।