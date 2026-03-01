9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

Ahmedabad. गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। इसके साथ ही अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन दोनों ही अदालतों को यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई है। धमकी भरे ई-मेल मिलने पर सोला हाइकोर्ट की पुलिस ने गुजरात [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 09, 2026

Ahmedabad Rural court

अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट परिसर की जांच करती डॉग स्क्वॉड की टीम।

Ahmedabad. गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। इसके साथ ही अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन दोनों ही अदालतों को यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई है। धमकी भरे ई-मेल मिलने पर सोला हाइकोर्ट की पुलिस ने गुजरात हाईकोर्ट परिसर में पहुंचकर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से चप्पे-चप्पे की जांच की। गनीमत रही कि कहीं कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। उधर अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के चलते नवरंगपुरा पुलिस ने कोर्ट परिसर की बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की। वहां भी कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला।

ए डिवीजन के एसीपी जे.डी.ब्रह्मभट्ट ने बताया कि धमकी भरा ई-मेल मिलने के चलते उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की गई। कहीं कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। इस संबंध में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी ऐसे धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं।

सोला हाईकोर्ट थाने के पीआइ के.एन.भुकन ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल में दक्षिण भारत के लोगों के साथ अन्याय की बात का उल्लेख था। हाईकोर्ट परिसर को खाली कराने की बात कही गई थी। हमने जांच की और उसमें कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार की धमकी मिलती रहती हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। धमकी के चलते कोर्ट की कार्यवाही ज्यादा बाधित नहीं हुई।

ग्रामीण कोर्ट परिसर की भी जांच

उधर नवरंगपुरा थाने के पीआइ एम.डी.चंपावत ने बताया कि अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को धमकी भरा ई-मेल मिलने की सूचना पर कोर्ट परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से चप्पे-चप्पे को जांचा गया। कहीं कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला।सूत्रों के तहत वैसे यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार की धमकी अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट को मिली हो। इससे पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी हैं। स्कूलों को ऐसी धमकी भरे ई-मेल भेजने के मामले में कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को पश्चिम बंगाल से पकड़ा है। वह मूलरूप से बांग्लादेश का रहने वाला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

09 Mar 2026 10:07 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद मनपा की अंतिम सामान्य सभा में 2500 करोड़ के कार्य मंजूर

Ahmedabad AMC News
अहमदाबाद

गुजरात में अप्रेल-मई जैसी गर्मी, अहमदाबाद में पारा 41 डिग्री पार

Garmi
अहमदाबाद

टी-20 वर्ल्डकप फाइनल रेलवे को फला, 12 विशेष ट्रेनों से डेढ़ करोड़ की आय

Special Train
अहमदाबाद

सूरत इकोनॉमिक रीजन में बदलेगी सड़कों की सूरत, 1185 करोड़ मंजूर

Map
समाचार

Gujarat: वाहनों की बिक्री में 37.25 फीसदी का उछाल

AI Photo
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.