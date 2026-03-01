गुजरात हाईकोर्ट, अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी

Ahmedabad. गुजरात हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से धमकी मिली है। इसके साथ ही अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन दोनों ही अदालतों को यह धमकी ई-मेल के माध्यम से दी गई है। धमकी भरे ई-मेल मिलने पर सोला हाइकोर्ट की पुलिस ने गुजरात हाईकोर्ट परिसर में पहुंचकर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की मदद से चप्पे-चप्पे की जांच की। गनीमत रही कि कहीं कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला। उधर अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के चलते नवरंगपुरा पुलिस ने कोर्ट परिसर की बीडीडीएस और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच की। वहां भी कुछ भी शंकास्पद नहीं मिला।