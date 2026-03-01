टी-20 वर्ल्डकप फाइनल रेलवे को फला, 12 विशेष ट्रेनों से डेढ़ करोड़ की आय

अहमदाबाद आने को 6, महाराष्ट्र जाने को 6 ट्रेनेंपश्चिम रेलवे ने महाराष्ट्र और गुजरात के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया। इन ट्रेनों को मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पुणे जैसे प्रमुख स्टेशनों से सीधे अहमदाबाद के लिए चलाया गया। 6 विशेष ट्रेनें अहमदाबाद की ओर (प्रशंसकों को मैच के लिए ले जाने) तथा 6 विशेष ट्रेनें अहमदाबाद से वापसी (मैच के बाद यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने को) चलाई गई थीं। खास बात यह है कि नियमित ट्रेनों की समय सारिणी को प्रभावित किए बिना इन विशेष ट्रेनों को चलाया गया।