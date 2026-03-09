8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: वाहनों की बिक्री में 37.25 फीसदी का उछाल

Ahmedabad. गुजरात में वाहनों की बिक्री में तेजी का सिलसिला बरकरार है। न सिर्फ दुपहिया, तिपहिया बल्कि यात्री वाहन, कॅमर्शियल वाहन सहित सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री में उछाल देखा गया है। बीते साल 2025 की तुलना में 2026 के फरवरी महीने में गुजरात में वाहनों की वृद्धि में 37.25 फीसदी की बढोत्तरी दर्ज [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 08, 2026

AI Photo

एआइ फोटो।

Ahmedabad. गुजरात में वाहनों की बिक्री में तेजी का सिलसिला बरकरार है। न सिर्फ दुपहिया, तिपहिया बल्कि यात्री वाहन, कॅमर्शियल वाहन सहित सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री में उछाल देखा गया है। बीते साल 2025 की तुलना में 2026 के फरवरी महीने में गुजरात में वाहनों की वृद्धि में 37.25 फीसदी की बढोत्तरी दर्ज की गई। यह ऑल इंडिया के 25.62 फीसदी की तुलना में 11.63 फीसदी ज्यादा है। यह तथ्य फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) रिसर्च की फरवरी 2025 की रिटेल वाहन बिक्री के जारी आंकड़ों में सामने आए हैं।

फाडा गुजरात के अध्यक्ष प्रणव शाह ने बताया कि गुजरात में 2026 के फरवरी महीने में 1,73,407 वाहन बिके, जो फरवरी 2025 में 1,26,340 थे। यानी राज्य में सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में 37.25% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

गुजरात वाहन बिक्री में सबसे अधिक उछाल ट्रैक्टर श्रेणी में देखने को मिला है, जहां यह आंकड़ा 144.03% वृद्धि के साथ 5,659 तक पहुंच गया। दुपहिया वाहनों की बिक्री भी 39.53% बढ़कर 1,17,368 रही। जो फरवरी 2025 में 84114 थी। यात्री वाहनों की श्रेणी में 26.79% की वृद्धि देखी गई, जो संख्या के लिहाज से 32,700 वाहन की है। फरवरी 2025 में 25790 यात्री वाहन बिके थे। यदि बात करें वाणिज्यिक वाहनों (कॉमर्शियल वाहनों) की बिक्री की तो इसमें 30.49% की वृद्धि दर्ज की गई, जो आंकड़ों में 8,385 रही, जबकि तीन पहिया वाहन श्रेणी में 22.29% की बढ़त दर्ज की गई है। निर्माण उपकरण श्रेणी में भी 10.77% की हल्की बढ़त दर्ज की गई।

देशभर में भी देखी गई वृद्धि

देशभर के आंकड़े भी सकारात्मक रहे। फरवरी 2026 में पूरे भारत में 24,09,362 वाहन बिके, जबकि फरवरी 2025 में यह संख्या 19,17,934 थी। यानी राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों की बिक्री में 25.62% की वृद्धि हुई। देश में फरवरी में ट्रैक्टर बिक्री में 36.35% की बढ़त दर्ज की गई। यात्री वाहन श्रेणी में 26.12% की वृद्धि रही, जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 25.02% बढ़ी। वाणिज्यिक वाहन और तीनपहिया श्रेणियों में क्रमशः 28.89% और 24.39% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, निर्माण उपकरण श्रेणी में मामूली गिरावट (-1.22%) दर्ज की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

08 Mar 2026 11:22 pm

Published on:

08 Mar 2026 11:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: वाहनों की बिक्री में 37.25 फीसदी का उछाल

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात में गर्मी के तेवर बढ़े, राजकोट-सुरेंद्रनगर में @ 40 डिग्री

AI (Photo)
अहमदाबाद

Ahmedabad: टी-20 वर्ल्डकप फाइनल के टिकटों की कालाबाजारी करते 5 और गिरफ्तार

Ahmedabad police
अहमदाबाद

Ahmedabad: सिक्युरिटी गार्ड के बेटे ने इंटरमीडिएट में पाई 29वीं रैंक

Gaurab Prajapati
अहमदाबाद

आइसीएआइ इंटरमीडिएट में चमके अहमदाबादी, टॉप-50 में सात

ICAI Ahmedabad
अहमदाबाद

वडोदरा के युवाओं ने बनाई स्पेस-सेविंग मल्टी फंक्शनल टेबल, मिला पेटेंट

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.