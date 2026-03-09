Gujarat: वाहनों की बिक्री में 37.25 फीसदी का उछाल

गुजरात वाहन बिक्री में सबसे अधिक उछाल ट्रैक्टर श्रेणी में देखने को मिला है, जहां यह आंकड़ा 144.03% वृद्धि के साथ 5,659 तक पहुंच गया। दुपहिया वाहनों की बिक्री भी 39.53% बढ़कर 1,17,368 रही। जो फरवरी 2025 में 84114 थी। यात्री वाहनों की श्रेणी में 26.79% की वृद्धि देखी गई, जो संख्या के लिहाज से 32,700 वाहन की है। फरवरी 2025 में 25790 यात्री वाहन बिके थे। यदि बात करें वाणिज्यिक वाहनों (कॉमर्शियल वाहनों) की बिक्री की तो इसमें 30.49% की वृद्धि दर्ज की गई, जो आंकड़ों में 8,385 रही, जबकि तीन पहिया वाहन श्रेणी में 22.29% की बढ़त दर्ज की गई है। निर्माण उपकरण श्रेणी में भी 10.77% की हल्की बढ़त दर्ज की गई।