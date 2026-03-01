गुजरात में भीषण गर्मी, राजकोट में पारा @42 डिग्री

सौराष्ट्र-कच्छ के राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में गंभीर हीटवेव की आशंका जताई गई है। वहीं अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटण, वडोदरा और सूरत में भी गर्मी का असर रहेगा। आगामी 13 मार्च तक तटीय गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ में गर्म और उमस भरी हवा से लोग परेशान हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना है।