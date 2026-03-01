अहमदाबाद बनेगा ओलंपिक रेडी सिटी, 500 करोड़ होंगे खर्च

वाघाणी के मुताबिक गुजरात में 90 करोड़ की लागत से हॉकी स्टेडियम तैयार किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में नए स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के लिए 165 करोड़ और कराई में ओलंपिक स्तर की सुविधा के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुए 'खेल महाकुंभ' में खिलाड़ियों की संख्या 16.50 लाख थी, जो अब 2025-26 में बढ़कर 72 लाख तक पहुंच गई है। इन स्कूल योजना के तहत 230 स्कूल में 1.29 लाख बच्चों को और जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल के तहत 5300 बच्चों को प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।