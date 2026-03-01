गोधरा : 76.80 लाख का संदिग्ध एम्बरग्रीस जब्त, एक को पकड़ा

गोधरा. पंचमहाल जिले में गोधरा के पास जिला पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने व्हेल मछली की उल्टी के रूप में जानी जाने वाले 76.80 लाख रुपए के संदिग्ध एम्बरग्रीस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा।

जानकारी के अनुसार, एसओजी के पुलिस उप निरीक्षक बी.के. गोहिल और टीम ने गोधरा तहसील पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर बामरौली चौकड़ी के पास निगरानी शुरू की।

इसी दौरान एक स्कूटर को रोका। चालक ने पूछताछ के दौरान अपना नाम सुरेश बारिया बताया। स्कूटर की डिक्की की तलाशी लेने पर प्लास्टिक की थैली के अंदर एक अन्य थैली में रखा ठोस रूप में संदिग्ध एम्बरग्रीस मिला।