गुजरात में अप्रेल-मई जैसी गर्मी, अहमदाबाद में पारा 41 डिग्री पार

Ahmedabd गुजरात में मार्च माह के दूसरे ही सप्ताह में गर्मी लोगों को बेहाल करने लगी है। दोपहर को गर्म हवा के ऐसे थपेड़े महसूस हुए मानों अप्रेल, मई का महीना आ गया हो। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी चार दिनों तक राज्य के कई जिलों में लू का प्रकोप रह सकता है।मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, पाटण, बनासकांठा, वडोदरा, भरूच, सूरत सहित सौराष्ट्र-कच्छ के राजकोट, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, बोटाद और कच्छ जिलों में अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। तटीय क्षेत्रों में भी गर्म और उमस भरी हवाओं के चलने की आशंका है।