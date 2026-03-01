सूरत इकोनॉमिक रीजन में बदलेगी सड़कों की सूरत, 1185 करोड़ मंजूर

दक्षिण गुजरात के सूरत इकोनॉमिक रीजन (एसईआर) की सड़कों की सूरत बदलने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहली बार इस रीजन के सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए 1185 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके तहत 24 कार्यों को मंजूरी दी है। विकसित गुजरात 2047 के लक्ष्यों की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत सूरत, तापी, वलसाड, भरूच, नवसारी और डांग जिलों में 383 किलोमीटर लंबाई में सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।