Rajasthan: प्रकाश जैन की जन्मशती पर प्रगतिशील लेखक संघ का आयोजन, साहित्यकारों ने किया ‘लहर’ के योगदान का स्मरण

आयोजन समिति के सदस्य अनंत भटनागर ने बताया कि ‘लहर’ का पहला अंक जुलाई 1957 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि यह एक लेखक द्वारा लेखकों के लिए निकाली गई पत्रिका थी। प्रकाश जैन की औपचारिक शिक्षा केवल आठवीं तक थी, लेकिन उन्होंने अपनी संपादकीय दृष्टि और साहित्यिक प्रतिबद्धता के बल पर ‘लहर’ को राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बना दिया। उन्होंने बताया कि उदय प्रकाश, ममता कालिया, अशोक वाजपेयी और हेमंत शेष सहित अनेक साहित्यकारों की प्रारंभिक रचनाएँ ‘लहर’ में प्रकाशित हुईं। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयं प्रकाश जैन ने अपनी कविताएँ कभी ‘लहर’ में प्रकाशित नहीं कीं और संपादकीय निष्पक्षता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया।