बीकानेर ट्रिपल मर्डर केस में 2 दिन बाद पुलिस को मिली सफलता, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार; शादी की बात पर हुआ था विवाद

गांव में तीन लोगों के हत्या के बाद माहौल गरमा गया था। माहौल को देखते हुए अस्पताल और गांव में पुलिस बल तैनात किया गया था। मृतक के परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द ​गिफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई। दो दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने शनिवार को दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के परिजनों ने गुलाब नबी, याकूब अली, बरकत अली, अकरम, रहमत अली, मशूक, अल्ताफ, सिकंदर समेत 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।