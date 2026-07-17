बीकानेर न्यूज: जेल से जमानत पर छूटते ही रील बनाकर दिखाई दबंगई, फिर पहुंच गया सलाखों के पीछे

जैसे ही यह मामला सीओ सिटी अनुज डाल तक पहुंचा तो उन्होंने मुक्ता प्रसाद नगर थाना पुलिस को वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। जांच के दौरान वीडियो की पुष्टि होने के बाद बीकानेर की मुक्ता प्रसाद नगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रिंस नायक को गिरफ्तार कर लिया। हैरान कर देने वाली बात ये रही कि जमानत में छूटने के बाद बदमाश फिर से सलाखों के पीछे जा पहुंचा।