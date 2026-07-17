Bikaner Triple Murder: जहां गूंज रही थी हंसी, वहां कुछ मिनटों में पसरा मातम; परिजन बोले- काश… वहां नहीं जाते!

परिजन उस पल को कोस रहे है, जब जिंदू खां अपने बेटे के साथ घर से निकले थे। रुंधे गले से वे सिर्फ इतना कह रहे थे कि काश वे वहां नहीं जाते तो जिंदा होते। पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोगों के चेहरे पर इस दर्दनाक घटना की टीस साफ दिखाई दे रही है। तिहरे हत्याकांड के बाद चक एक एआरएम, चक चार एआरएम और आसपास की ढाणियों में शोक का माहौल रहा। कई घरों में गुरुवार को चूल्हे तक नहीं जले। ग्रामीण पूरे दिन घटना को लेकर अफसोस जताते रहे और कहते रहे कि आखिर रिश्ते की रंजिश में अपने ही लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए।