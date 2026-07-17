बीकानेर में मानवता शर्मसार: जन्म के कुछ घंटे बाद ही झाड़ियों में फेंका नवजात, चींटियों के काटने से रोता मिला मासूम

Infant Rescued by Villagers: बीकानेर के रणजीतपुरा गांव में शुक्रवार सुबह एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। जन्म के कुछ ही घंटे बाद एक नवजात बच्चे को झाड़ियों के बीच बने खंडहर में लावारिस छोड़ दिया गया। बच्चा झाड़ियों में तडडप-तड़प कर रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे गांव के लोग मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो मासूम के चेहरे और हाथों पर चींटियां चल रही थीं। गांव के लोगों ने बिना देर किए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया।