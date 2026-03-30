Rajasthan EV Charging Station: इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान में लगेंगे 5 हजार नए चार्जिंग स्टेशन

राजधानी जयपुर की एक प्रमुख ईवी टेक्नोलॉजी कंपनी सरकार के साथ मिलकर राज्यभर में 5,000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। इस मेगा प्लान का सबसे खास हिस्सा यह है कि शहरों में हर 300 से 500 मीटर के दायरे में चार्जिंग की सुविधा मिलेगी, जिससे ईवी मालिकों की 'रेंज एंजायटी' (बैटरी खत्म होने का डर) हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।