Rajasthan Politics : ‘भाजपा को गांधी और बाबा आम्टे के नाम से इतनी चिढ़…’ अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के लिए ऐसा क्यों कहा?

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों अपनी डिजिटल सीरीज 'इंतज़ारशास्त्र' के जरिए प्रदेश की भाजपा सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। आज सोमवार को इसका आठवां हिस्सा जारी किया गया, जिसमें गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार 'राजनीतिक प्रतिशोध' की आग में प्रदेश के दिव्यांगों का भविष्य स्वाहा कर रही है।



गहलोत ने सीधे शब्दों में पूछा कि क्या भाजपा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समाज सुधारक बाबा आम्टे के नाम से इतनी नफरत है कि उनके नाम पर बने संस्थानों को बंद या सीमित किया जा रहा है?