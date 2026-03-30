Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर और हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, कैरी अभी महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली। वहीं हरी मिर्ची भी आज सस्ती बिकी। आज थोक मंडी में हाइब्रिड टमाटर के दाम आज 11 से 12 रुपए तो देसी टमाटर के दाम आज 6 से 10 रुपए के बीच बोले गए। इसके अलावा हरी मिर्ची के दाम आज 10 से 20 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची, नींबू और कैरी के भाव ऊपर रहे। आज थोक मंडी में नींबू 100 से 105 रुपए के बीच रहा तो बारीक हरी मिर्ची के दाम आज 40 से 45 रुपए के बीच रहे। इसके अलावा आज कैरी थोक मंडी में 35 से 45 रुपए के बीच बिकी। थोक मंडी में आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 35 से 55 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा आज मंडी में फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, ​शिमला मिर्च, गाजर, लॉकी, बैंगन, कद्दू व टिंडा के दाम आज सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू-प्याज मंडी में आज गिरावट का दौर रहा। आज आलू 4 से 7 रुपए के बीच बिका तो आज प्याज के दाम 8 से 16 रुपए के बीच रहे। लहसुन के दाम आज यथावत रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 25 से 100 रुपए के बीच बिका। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।