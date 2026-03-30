30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान क्रिकेट संघ में बड़ा बदलाव, 9वीं बार बदली एडहॉक कमेटी, इन कद्दावर नेताओं के बेटों को मिली कमान

RCA Adhoc Committee: आरसीए एडहॉक कमेटी का फिर पुनर्गठन हुआ है। तीसरी बार कंवीनर बदला गया और मोहित यादव को जिम्मेदारी मिली। डीडी कुमावत और पिंकेश पोरवाल हटाए गए। नई कमेटी को 3 महीने में चुनाव कराने होंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 30, 2026

RCA-adhoc-committee-revamp-Mohit-Yadav-appointed-convener-election-in-3-months-nepotism-row-Jaipur

मोहित यादव (अलवर जिला क्रिकेट संघ), संयोजक (फोटो- पत्रिका)

RCA Adhoc Committee Reconstitution: जयपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की एडहॉक कमेटी में एक बार फिर बदलाव किया गया है। तीसरी बार कंवीनर बदला गया और अलवर के विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव को पांच सदस्यीय कमेटी का कंवीनर नियुक्त किया है।

बता दें कि यह नौवीं बार है, जब एडहॉक कमेटी का विस्तार किया गया है। गौरतलब है कि कमेटी का कार्यकाल 25 मार्च को पूरा हो चुका था। इससे पूर्व श्रीगंगानगर के विधायक जयदीप बिहाणी और भाजमुओ के पूर्व अध्यक्ष डीडी कुमावत एडहॉक कमेटी के कंवीनर रह चुके हैं।

सहकारिता रजिस्ट्रार ने जारी किए आदेश

राजस्थान के सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी कर आरसीए की तदर्थ कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। यह निर्णय राजस्थान क्रीड़ा अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) के तहत लिया गया है, ताकि एसोसिएशन में किसी भी प्रकार की कानूनी शून्यता न रहे।

पूर्व समिति का कार्यकाल समाप्त होने और निर्धारित समय में चुनाव न हो पाने के कारण इस अवधि को आगामी तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। आदेश के अनुसार, पुनर्गठित समिति को आगामी तीन महीने के भीतर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के उपनियमों के अनुसार नई कार्यकारी समिति के चुनाव कराने होंगे।

नई कमेटी में शामिल सदस्य

  • मोहित यादव (अलवर जिला क्रिकेट संघ) - संयोजक
  • धनञ्जय सिंह खींवसर (जोधपुर जिला क्रिकेट संघ)
  • आशीष तिवाड़ी (सीकर जिला क्रिकेट संघ)
  • अर्जुन बेनीवाल (हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ)
  • अरिष्ट सिंघवी (जोधपुर जिला क्रिकेट संघ, पूर्व रणजी व आईपीएल खिलाड़ी)
  • भादरा के तीसरी बार के विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन बेनीवाल और चन्द्रराज सिंघवी के पोते अरिष्ट सिंघवी को भी शामिल किया गया है
  • वहीं, कमेटी से डीडी कुमावत और पिकेंश पोरवाल को बाहर कर दिया गया है

आरसीए बना लॉन्च पैड : जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरसीए की एडहॉक कमेटी में किए बदलावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सीएम एक ओर परिवारवाद के खिलाफ बयान देते हैं। वहीं, दूसरी ओर भाजपा नेताओं के पुत्रों को पद देकर दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आरसीए को भाजपा नेताओं के बेटों के लिए लॉन्च पैड बना दिया है।

उन्होंने एडहॉक कमेटी के कन्वीनर पद पर भाजपा विधायक जसवंत यादव के बेटे मोहित यादव की नियुक्ति को राजनीतिक रसूख का उदाहरण बताया। कमेटी में पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी के पोते अरिष्ट सिंघवी और विधायक संजीव बेनीवाल के बेटे अर्जुन बेनीवाल को शामिल कर यह संदेश दिया गया है कि आम कार्यकर्ताओं के लिए जगह सीमित होती जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: ‘शास्त्रों’ की जंग में उलझी राजस्थान की सियासत, गहलोत के हर चैप्टर पर सरकार का पलटवार
जयपुर
Rajasthan Politics Ashok Gehlot Targets Govt Over Pending Projects BJP Hits Back in Shastra War Row

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान क्रिकेट संघ में बड़ा बदलाव, 9वीं बार बदली एडहॉक कमेटी, इन कद्दावर नेताओं के बेटों को मिली कमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : जयपुर से महज 100 किमी दूर राजस्थान में है एक भूमिगत अजूबा, आनंद महिंद्रा हुए मंत्रमुग्ध, जानें क्या कहा?

Jaipur Just 100 km away Rajasthan Unique underground wonder Chand Baori Anand Mahindra was mesmerized by it said Design Thinking
जयपुर

महावीर जयंती विशेष: सफल और सार्थक जीवन का आधार सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र

ओपिनियन

कटौती से राहत का प्रयास, पर सरकार के पास सीमित विकल्प

ओपिनियन

पहली लड़ाई तो सरकार ने जीत ली है, पर अब आगे?

ओपिनियन

RBSE 12th Result 2026: इंतजार खत्म, 31 मार्च को जारी होगा 12वीं परीक्षा परिणाम, उदयपुर से शिक्षा मंत्री करेंगे लाइव, ऐसे चेक करें मार्कशीट

RBSE 12th Result Live
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.