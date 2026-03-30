RBSE 12th Result 2026: इंतजार खत्म, 31 मार्च को जारी होगा 12वीं परीक्षा परिणाम, उदयपुर से शिक्षा मंत्री करेंगे लाइव, ऐसे चेक करें मार्कशीट

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Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) अजमेर की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कल यानी 31 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर उदयपुर जिला कलक्टर कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड कार्यालय से जुड़कर परिणाम घोषित करेंगे। परीक्षा परिणाम जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
राजस्थान पत्रिका ने पहले ही अपनी खबर में यह संभावना जताई थी कि 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 31 मार्च के आसपास जारी किया जा सकता है। बोर्ड की ओर से कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका था और तकनीकी परीक्षण के बाद परिणाम जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में थी। अब बोर्ड ने आधिकारिक रूप से 31 मार्च को परिणाम जारी करने की घोषणा कर दी है।
इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं। इसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के करीब 9.10 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया था। परिणाम जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन रिजल्ट देख सकेंगे।
आमतौर पर राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम मई के अंत तक जारी करता है, लेकिन इस बार मार्च में ही परिणाम घोषित किया जा रहा है। ऐसे में यह बोर्ड के इतिहास में सबसे जल्दी आने वाले 12वीं के परिणामों में शामिल हो सकता है। इससे पहले बोर्ड ने 24 मार्च 2026 को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर देशभर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड भी बनाया था।
ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं RBSE 12वीं का रिजल्ट
सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट ओपन करें।
होमपेज पर 'RBSE 12th Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
अपनी स्ट्रीम चुनें और रोल नंबर ऐड करें।
सबमिट पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
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