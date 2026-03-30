RBSE 12th Result 2026: इंतजार खत्म, 31 मार्च को जारी होगा 12वीं परीक्षा परिणाम, उदयपुर से शिक्षा मंत्री करेंगे लाइव, ऐसे चेक करें मार्कशीट

आमतौर पर राजस्थान बोर्ड 12वीं का परिणाम मई के अंत तक जारी करता है, लेकिन इस बार मार्च में ही परिणाम घोषित किया जा रहा है। ऐसे में यह बोर्ड के इतिहास में सबसे जल्दी आने वाले 12वीं के परिणामों में शामिल हो सकता है। इससे पहले बोर्ड ने 24 मार्च 2026 को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर देशभर में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड भी बनाया था।