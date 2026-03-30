कटौती से राहत का प्रयास, पर सरकार के पास सीमित विकल्प

2019 तक ईरान भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था, किंतु अमरीकी प्रतिबंधों के कारण उसे दूरी बनानी पड़ी। इसके बाद रूस से भारत ने तेल लेना शुरू किया, जो काफी सस्ता था लेकिन ट्रंप ने बहाना बनाकर उस पर भी रोक लगा दी। वैसे उस प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस से तेल लेता ही रहा। अब भी वहां से तेल आ रहा है लेकिन सप्लाई सीमित है। अगर तेल की सप्लाई बढ़ भी गई तो गैस की कमी रहेगी ही, क्योंकि भारत का मुख्य सप्लायर कतर अभी युद्ध की चपेट में है। वहां गैस के कुओं में आग लगी हुई है और सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में एलपीजी की कमी बनी रहेगी। लेकिन भारत के पास काफी बड़ी तादाद में कच्चा तेल है और सरकार ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि उसके पास 70 दिनों तक के लिए कच्चे तेल का भंडार है यानी पर्याप्त तेल है। सरकार ने पहले भी सस्ती दरों पर तेल खरीदा था और आने वाले समय में भी तेल की नियमित सप्लाई वह सुनिश्चित कर लेगी। ऐसे में किसी भी तरह की कमी की संभावना नहीं है। एक्साइज ड्यूटी में कमी कर भारत ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें थाम ली हैं।