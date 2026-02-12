School Bomb Threat : जयपुर के मॉडर्न स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल, मचा हड़कंप

करीब दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को पूरे दिन के लिए बंद रखा गया। अचानक छुट्टी घोषित होने के चलते कुछ बच्चे अपने बैग और लंच बॉक्स स्कूल में ही छोड़ गए, जिन्हें बाद में अभिभावकों ने आकर ले लिया।