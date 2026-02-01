राजस्थान के दो मंत्रियों में ठनी, बोले सीएम से ​शिकायत करूंगा

ऊर्जा मंत्री ने सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान समसा के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों में सिविल वर्क की मॉनिटरिंग करने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। नागर ने चीफ सेक्रेटरी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि कोटा में 1100 स्कूलों पर समसा में एक एईएन और दो जेईएन काम कर रहे हैं। ऐसे में, सभी स्कूलों में चल रहे करोड़ों रुपए के सिविल वर्क की मॉनिटरिंग प्रभावी तरीके से करना संभव नहीं है। जिससे स्कूलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता को जांचने के लिए स्थायी और उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री नागर ने बताया कि समसा में इंजीनियर्स की नियुक्ति के लिए पूर्व में शिक्षा मंत्री से भी आग्रह किया था। वहीं मुख्यमंत्री से भी चर्चा कर मॉनिटरिंग की उचित व्यवस्था की जाएगी।