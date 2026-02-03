Bank Holidays 2026: फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब और कहां

Bank Holidays in February 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार फरवरी 2026 में देशभर में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, क्षेत्रीय पर्व, राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं।