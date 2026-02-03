3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Bank Holidays 2026: फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब और कहां

Bank Holiday: RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, RTGS हॉलिडे, राष्ट्रीय-क्षेत्रीय पर्व, दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार के आधार पर तय की जाती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 03, 2026

Bank holidays February 2026 India, RBI bank holiday calendar 2026, February 2026 bank holidays, RBI holiday list February 2026, India bank holidays state-wise,

फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक (File Photo)

Bank Holidays in February 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके अनुसार फरवरी 2026 में देशभर में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, क्षेत्रीय पर्व, राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं।

RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, RTGS हॉलिडे, राष्ट्रीय-क्षेत्रीय पर्व, दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार के आधार पर तय की जाती हैं।

कब और कहां बैंक रहेंगे बंद

क्रम संख्यादिनांकसप्ताह का दिनकिस वजह से बंद रहेंगे बैंकजगह
11 फरवरीरविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में
28 फरवरीरविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में
314 फरवरीशनिवार दूसरा शनिवारदेशभर में
415 फरवरी रविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में
518 फरवरीबुधवारलोसरगंगटोक (सिक्किम)
619 फरवरीगुरुवारछत्रपति शिवाजी महाराज जयंतीमुंबई , नागपुर, बेलापुर (महाराष्ट्र)
720 फरवरीशुक्रवारराज्य स्थापना दिवसआइजोल (मिजोरम), इंफाल (मणिपुर)
822 फरवरीरविवारसाप्ताहिक अवकाशदेशभर में
928 फरवरीशनिवारचौथा शनिवारदेशभर में

क्या-क्या सेवाएं रहेंगी चालू

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह उपलब्ध रहेंगी—

  • ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग
  • NEFT व RTGS सेवाएं (निर्धारित समय अनुसार)
  • ATM से कैश निकासी
  • कार्ड ट्रांजैक्शन
  • चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट और अकाउंट से जुड़ी ऑनलाइन रिक्वेस्ट
  • ग्राहकों के लिए जरूरी एडवाइजरी

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि जरूरी बैंकिंग काम पहले से निपटा लें, बैंक विज़िट से पहले हॉलिडे कैलेंडर जरूर देखें और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Feb 2026 08:33 am

Hindi News / Business / Bank Holidays 2026: फरवरी में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, जानिए कब और कहां
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता
कोटा

Gold and Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट जारी, क्या और गिरेंगे भाव

Gold price crash, Silver price crash, Gold and silver prices today, Precious metals market crash,
कारोबार

बजट 2026: किसे मिलेगी इनकम टैक्स में ज्यादा छूट जब डिडक्शन में नहीं हुआ कोई बदलाव?

tax standard deduction
कारोबार

सेंसेक्स में आई जोरदार तेजी, 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर चमके

sensex soars
कारोबार

Oracle Layoffs: इस कंपनी की नई डील पड़ रही महंगी, करीब 30,000 कर्मचारियों की हो सकती है छंटनी

oracle Layoffs
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.