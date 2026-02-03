Share Market Update: टैरिफ डील के बाद सेंसेक्स में आई 4,200 अंको की जोरदार बढ़त, इस एक के अलावा सभी शेयर उछले

भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर सकारात्मक नजर आ रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका कटौती करके टैरिफ को 18 प्रतिशत करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर ऑटो, आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर में। इसका असर शेयर कीमतों में तेजी के रूप में दिखा है। इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला और आने वाले सत्रों में भी बाजार में पॉजिटिव ट्रेंड बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।