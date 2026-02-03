Share Market Update: टैरिफ डील के बाद सेंसेक्स में आई 4,200 अंको की जोरदार बढ़त, इस एक के अलावा सभी शेयर उछले

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Share Market Update: भारतीय शेयर बाजार में आज मजबूती का माहौल देखने को मिला, जहां प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछले कुछ सत्रों की अस्थिरता के बाद निवेशकों की धारणा में सुधार नजर आया। कारोबारी सत्र के दौरान सेंसेक्स (Sensex) में 2,400 अंकों से अधिक की जोरदार तेजी दर्ज की गई और यह 85,871.73 के उच्च स्तर तक पहुंच गया, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल बन गया।
आज मंगलवार के कारोबार की शुरुआत से ही बीएसई (BSE) सेंसेक्स में मजबूत खरीदारी देखने को मिली। पिछला बंद स्तर 81,666.46 रहने के मुकाबले बाजार ने ऊंची शुरुआत की और दिन के दौरान करीब 4,200 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 85,871.73 का हाई छू लिया। यह उछाल हालिया सत्रों की तुलना में काफी बड़ा माना जा रहा है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के दिग्गज शेयरों में भारी खरीदारी ने इस तेजी को मजबूती दी। निवेशकों का रुझान एक बार फिर इक्विटी बाजार की ओर बढ़ता दिखाई दिया।
भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर सकारात्मक नजर आ रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका कटौती करके टैरिफ को 18 प्रतिशत करेगा। इससे भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है, खासकर ऑटो, आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर में। इसका असर शेयर कीमतों में तेजी के रूप में दिखा है। इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला और आने वाले सत्रों में भी बाजार में पॉजिटिव ट्रेंड बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस डील से विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
सेंसेक्स में आई इस बड़ी छलांग के पीछे ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेत अहम रहे। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में मजबूती का असर घरेलू शेयर बाजार पर साफ नजर आया। इसके साथ ही बैंकिंग शेयरों में स्थिर ब्याज दरों की उम्मीद और आईटी कंपनियों में बेहतर डिमांड आउटलुक ने बाजार को सपोर्ट दिया। मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में भी खरीदारी देखी गई, जिससे कुल मिलाकर सेंसेक्स को व्यापक समर्थन मिला। सभी शेयर हरे निशान में ट्रेड करते दिखाई दिए, वहीं केवल आईटीसी लाल निशान में देखा गया।
सेंसेक्स के साथ-साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 सूचकांक भी मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा। निफ्टी 50 ने 25,772 के स्तर को पार करते हुए करीब 684 अंकों की तेजी दर्ज की। बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी से निफ्टी को सहारा मिला। बाजार की चौड़ाई भी मजबूत रही, जहां ज्यादातर शेयर हरे निशान में बंद हुए। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही।
हालांकि बाजार में आई यह तेजी निवेशकों के लिए राहत भरी रही, लेकिन विशेषज्ञ आगे के सत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ग्लोबल आर्थिक आंकड़े, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां बाजार की दिशा तय करेंगी। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी में दिखी मजबूती ने निवेशकों के आत्मविश्वास को मजबूत किया है और बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग