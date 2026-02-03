Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2511, धान सुगन्धा 2800 से 3201,धान (1509) 3000 से 3621, धान (1847) 2800 से 3451, धान (1718-1885) 2600 से 3951, धान (पूसा-1) 3400 से 3900, धान (1401-1846) 3800 से 4150, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 4000 से 5601, सरसों 6200 से 6800, सरसों नई 5300 से 6400, अलसी 7500 से 8000, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9300 , मूंग 6000 से 6900,उड़द 4500 से 8700, चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5300, चना पेप्सी 4800 से 5301,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली के भाव 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेल व चीनी में तेजी रही।