कोटा

Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट

Latest Gold-Silver Rates: जेवराती सोने के भाव 6500 रुपए की गिरावट के साथ 158000 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 158800 हो गए।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 03, 2026

Silver price, gold price, silver becomes cheaper, gold becomes cheaper, silver price in Rajasthan, silver becomes cheaper in Rajasthan, gold price in Rajasthan, gold becomes cheaper in Rajasthan, चांदी की कीमत, सोने की कीमत, चांदी सस्ती हुई, सोना सस्ता हुआ, राजस्थान में चांदी की कीमत, राजस्थान में चांदी सस्ती, राजस्थान में सोने की कीमत, राजस्थान में सोना सस्ता

फाइल फोटो- पत्रिका

Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में भारी गिरावट रही। चांदी के भाव 28000 प्रति किलो की गिरावट के साथ 262000 पर आ गए। जेवराती सोने के भाव 6500 रुपए की गिरावट के साथ 158000 प्रति 10 ग्राम व शुद्ध सोने के भाव 158800 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 158000

गोल्ड (22 k) :146296

गोल्ड (20 k) : 137391

गोल्ड (18 k) : 126400

गोल्ड (14 k) : 111268

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

कोटा मंडी भाव: सोयाबीन और धान के भावों में मंदी

कोटा की भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग एक लाख कट्टे की रही। सोयाबीन व धान के भावों में प्रति क्विंटल 50 रुपए की मंदी रही। लहसुन लगभग 2500 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 12000 प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 500 रुपए तेज रहा।

भाव इस तरह रहे : गेहूं 2451 से 2511, धान सुगन्धा 2800 से 3201,धान (1509) 3000 से 3621, धान (1847) 2800 से 3451, धान (1718-1885) 2600 से 3951, धान (पूसा-1) 3400 से 3900, धान (1401-1846) 3800 से 4150, धान दागी 1200 से 2700, सोयाबीन 4000 से 5601, सरसों 6200 से 6800, सरसों नई 5300 से 6400, अलसी 7500 से 8000, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5500, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9300 , मूंग 6000 से 6900,उड़द 4500 से 8700, चना देशी 4700 से 5350, चना मौसमी 4700 से 5300, चना पेप्सी 4800 से 5301,चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली के भाव 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे। खाद्य तेल व चीनी में तेजी रही।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460, चंबल 2410, सदाबहार 2290, लोकल रिफाइंड 2180, दीप ज्योति 2310, सरसों स्वास्तिक 2625, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3120, कोटा स्वास्तिक 2780, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2800 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4170 से 4220 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

Published on:

03 Feb 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Gold-Silver Price Crash: 2.62 लाख पर आई चांदी, सोने के भी गिरे जबरदस्त भाव, जानें गोल्ड-सिल्वर की लेटेस्ट रेट
