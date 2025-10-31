एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार, गुस्साए गडकरी ने दिखाई सख्ती

Nitin Gadkari - मध्यप्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। यहां तक कि एनएचएआई के भी कई हाईवे बदहाल हो चुके हैं। ऐसे ही एक हाईवे की पोल तब खुली जब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां से गुजरे। उन्होंने हाईवे की हालत पर जमकर गुस्सा जताया। बड़े अफसरों पर सख्ती दिखाई। यहां तक कह दिया कि क्या ठेकेदारों से पैसे ले रहे हो! केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिम्मेदार अधिकारियों के प्रमोशन रोकने की भी चेतावनी दी। तीन दिन पूर्व 28 अक्टूबर को औद्योगिक संगठन CII के एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बातेें बताईं।