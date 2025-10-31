Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार, गुस्साए गडकरी ने दिखाई सख्ती

Nitin Gadkari - मध्यप्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। यहां तक कि एनएचएआई के भी कई हाईवे बदहाल हो चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 31, 2025

Nitin Gadkari cracks down on officers over highway conditions

Nitin Gadkari cracks down on officers over highway conditions

Nitin Gadkari - मध्यप्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। यहां तक कि एनएचएआई के भी कई हाईवे बदहाल हो चुके हैं। ऐसे ही एक हाईवे की पोल तब खुली जब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां से गुजरे। उन्होंने हाईवे की हालत पर जमकर गुस्सा जताया। बड़े अफसरों पर सख्ती दिखाई। यहां तक कह दिया कि क्या ठेकेदारों से पैसे ले रहे हो! केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिम्मेदार अधिकारियों के प्रमोशन रोकने की भी चेतावनी दी। तीन दिन पूर्व 28 अक्टूबर को औद्योगिक संगठन CII के एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बातेें बताईं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पिछले सप्ताह सपरिवार घूमने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आए थे। दो दिन के इस निजी दौरे के दौरान वे बैतूल-भोपाल हाईवे से गुजरे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां के बरेठा घाट के आसपास की जर्जर सड़क से खुद रूबरू हुए जिसपर बाद में नाराजगी भी जताई। अफसरों को तलब किया और उन्हें सख्त हिदायतें भी दीं।

औद्योगिक संगठन CII के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने दौरे का उल्लेख करते हुए बताया कि बैतूल से इटारसी के बीच करीब 8 किलोमीटर की रोड बंद है। बैतूल के आगे की सड़क भी बदहाल थी। हाईवे की खराब सड़क के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर (PD) और रीजनल ऑफिसर (RO) को जिम्मेदार ठहराया।

PD और RO से सीधा सवाल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने दोनों अधिकारियों को बुलाकर उनसे रोड की क्वालिटी पर सवाल किए। उनसे पूछा कि तुम्हें ये नहीं दिखता! इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने PD और RO से सीधा सवाल कर लिया कि ठेकेदार से हफ्ता मिल रहा है क्या!

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी के लिए ठेकेदार की बजाए अधिकारियों के पीछे लगना पड़ेगा। खराब सड़क पर अधिकारी के परफॉर्मेंस का ऑडिट करो। ऐसे अधिकारियों का प्रमोशन मत करो। ​गडकरी ने बताया कि बैतूल-भोपाल हाईवे की खराब सड़क को लेकर उन्होंने मंत्रालय के सचिव को पत्र भी भेजा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं
भोपाल
Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार, गुस्साए गडकरी ने दिखाई सख्ती

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व, सरकार ने एक साल बढ़ा दिया कार्यकाल

Tenure of senior IPS officer from MP extended by one year
भोपाल

एमपी में ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर होंगे तीन बड़े कार्यक्रम, इन सिंगरों को सुनने का मौका मिलेगा

mp news
भोपाल

एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये ‘विधायक’ बन सकता है ‘उपमुख्यमंत्री’, पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान

jitu patwari
भोपाल

आ रहा खतरनाक ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 1-2-3-4 नवंबर को जमकर गिरेगा पानी, IMD अलर्ट

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

एमपी में टूटेगा सालों पुराना ‘जर्जर पुल’, BDA बनाएगा नया पुल, ली जा रही जमीन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.