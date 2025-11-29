Patrika LogoSwitch to English

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: ‘तेरे इश्क में’ ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, दे सकती है ‘सैयारा’ को टक्कर!

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: धनुष और कृति सेनन अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। पहले दिन के कलेक्शन और फैंस के पॉजिटिव रिएक्शन से ये साफ है कि फिल्म लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 29, 2025

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: 'तेरे इश्क में' ने पहले दिन ही किया कमाल, धनुष-कृति की केमिस्ट्री पर फिदा हुए फैंस

Tere Ishk Mein (सोर्स: X @sandydfc)

Tere Ishk Mein BO Collection day 1: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है। 28 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन डबल-डिजिट कलेक्शन की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो फिल्म के क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट्स के लिए एक पॉजीटीव रिजल्ट है।

'तेरे इश्क में' की 'रांझणा' से उलटा

बता दें, फिल्म 2013 की कल्ट हिट 'रांझणा' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है और म्यूजिक ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने दिया हैं। फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी 'रांझणा' से अलग है, क्योंकि 'रांझणा' में अलग होने की कहानी थी और 'तेरे इश्क में' में आशिक को प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाला दिखाया गया है। जो भारत में 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने पहले दिन लगभग 16.50 करोड़ रुपये का शुरुआती कलेक्शन किया है, जबकि इसी साल 2025 में रिलीज हुई 'सैयारा' ने पहले दिन लगभग 21 करोड़ रुपये कमाए थे।

ये आंकड़े बताते हैं कि धनुष की फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन 'सैयारा' जैसी बड़ी हिट को मात देने से चूक गई है। फैंस में इसके उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये 'सैयारा' को टक्कर दे सकती है। बता दें, फिल्म में एक्टर्स धनुष और कृति सेनन की ये नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रिलीज से पहले भी कई कारणों से चर्चा में बनी हुई थी। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर पहले से खूब धूम मचाई थी, जिससे दर्शकों में फिल्म देखने की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।

दमदार कहानी से दर्शकों का दिल जीतने में

शुरूआत में दर्शक कम उम्मीदों के साथ थिएटर में आए थे, लेकिन अब सामने आई खबरों से ये पता चलता है कि फिल्म ने ज्यादातर अनुमानों को पार कर लिया है। कई इंटरनेट यूजर्स ने धनुष के पैशनेट किरदार की जमकर तारीफ की और कृति सेनन की एक्टिंग को भी सराहना मिली है। कुल मिलाकर फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल. राय अपनी बारीक और दमदार कहानी से दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे हैं।

इतना ही नहीं, फिल्म 'तेरे इश्क में' ने पहले ही दिन कुल 16.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।, Sacnilk के मुताबिक, फिल्म 'तेरे इश्क में' ने प्री-सेल कमाई के मामले में 'बागी' (5.54 करोड़), 'सितारे जमीर पर' (3.1 करोड़), और 'स्काई फोर्स' (3.82 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है। बता दें, फिल्म को मिल रहे मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ से आने वाले दिनों में इसकी कमाई में और तेजी आने की उम्मीद है।

Updated on:

29 Nov 2025 11:42 am

Published on:

29 Nov 2025 10:24 am

