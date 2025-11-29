Tere Ishk Mein BO Collection day 1: ‘तेरे इश्क में’ ने पहले दिन उड़ाया गर्दा, दे सकती है ‘सैयारा’ को टक्कर!

बता दें, फिल्म 2013 की कल्ट हिट 'रांझणा' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है और म्यूजिक ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने दिया हैं। फिल्म 'तेरे इश्क में' की कहानी 'रांझणा' से अलग है, क्योंकि 'रांझणा' में अलग होने की कहानी थी और 'तेरे इश्क में' में आशिक को प्यार में कुछ भी कर गुजरने वाला दिखाया गया है। जो भारत में 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने पहले दिन लगभग 16.50 करोड़ रुपये का शुरुआती कलेक्शन किया है, जबकि इसी साल 2025 में रिलीज हुई 'सैयारा' ने पहले दिन लगभग 21 करोड़ रुपये कमाए थे।