Tere Ishk Mein Review: ‘दिल्ली फूंक दूंगा…’ धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी

Tere Ishk Mein Review (सोर्स: X @perksofshhhh)
Tere Ishk Mein Review: धनुष और कृति सेनन की फिल्म 'तेरे इश्क में' आज 28 नवंबर को थिएटर में दस्तक दे चुकी है। अब देखना ये कि इसे फैंस कितना पसंद करते हैं। बता दें, इसके टीजर को फैंस ने काफी पसंद किया था और अब रिलीज के बाद थिएटर में फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए हैं।
क्रिटिक्स ने इसे 2025 की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानियों में से एक बताया है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। फिल्म को एक दिलचस्प लव स्टोरी, दिल को छू लेने वाले पल और एक बेहतरीन क्लाइमेक्स का शानदार संगम बताया जा रहा है।
बता दें, ये फिल्म 2013 की कल्ट हिट 'रांझणा' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है और म्यूजिक की धुन ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने बनाई हैं। एक्टर्स धनुष और कृति सेनन की ये नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रिलीज से पहले ही कई कारणों से चर्चा में बनी हुई थी। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर पहले से खूब धूम मचाई थी, जिससे दर्शकों में फिल्म देखने की ललक और बढ़ गई। फिल्म 'दो पत्ती' के बाद कृति की इस साल की पहली रिलीज है।
फिल्म को मिल रहे शुरुआती शानदार रिस्पॉन्स को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म 'तेरे इश्क में' फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं होगी। दरअसल, फैंस का एक्साइटमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और लंबे समय तक दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी। उम्मीद है कि ये फिल्म 2025 की एक यादगार प्रेम कहानी बनकर उभरेगी।
फिल्म 'तेरे इश्क में' को गुलशन कुमार टी-सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस के जरिए पेश किया गया है। ये आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा की एक रोमांचक पेशकश है। बता दें, फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है, जबकि ए.आर. रहमान का म्यूजिक और इरशाद कामिल के दिलकश बोल इसे और भी खास बनाते हैं। धनुष और कृति सेनन स्टारर ये फिल्म आज यानी 28 नवंबर, 2025 को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषाओं में दुनिया भर के थिएटरों में रिलीज हो चुकी है।
