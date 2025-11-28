Tere Ishk Mein Review: ‘दिल्ली फूंक दूंगा…’ धनुष और कृति की दमदार केमिस्ट्री देख थिएटर में फैंस हुए क्रेजी

बता दें, ये फिल्म 2013 की कल्ट हिट 'रांझणा' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है और म्यूजिक की धुन ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान ने बनाई हैं। एक्टर्स धनुष और कृति सेनन की ये नई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री रिलीज से पहले ही कई कारणों से चर्चा में बनी हुई थी। दरअसल, फिल्म के ट्रेलर और गानों ने सोशल मीडिया पर पहले से खूब धूम मचाई थी, जिससे दर्शकों में फिल्म देखने की ललक और बढ़ गई। फिल्म 'दो पत्ती' के बाद कृति की इस साल की पहली रिलीज है।