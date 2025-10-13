कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

ये पल किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन सच पूछिए तो उनके लिए यह सालों की मेहनत, अनुशासन और अटूट विश्वास का परिणाम था। 'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की कहानी को जिया और उनकी हर शारीरिक और भावनात्मक सीमा को पार करते हुए इस किरदार को सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा है।