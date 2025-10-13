Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में पहली बार फिल्मफेयर अवार्ड जीतकर अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 13, 2025

कार्तिक आर्यन बने सच्चे 'चैंपियन'! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

Kartik Aaryan (सोर्स: X)

Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन, भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद सितारों में से एक हैं और हाल ही में उन्होंने अब आधिकारिक रूप से फिल्मफेयर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सुपरस्टार ने कबीर खान निर्देशित फिल्म 'चंदू चैंपियन' में अपने दमदार और प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

ये पल किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन सच पूछिए तो उनके लिए यह सालों की मेहनत, अनुशासन और अटूट विश्वास का परिणाम था। 'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की कहानी को जिया और उनकी हर शारीरिक और भावनात्मक सीमा को पार करते हुए इस किरदार को सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा है।

सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हुए कार्तिक ने लिखा, 'चैंपियन गिरता है… पर रुकता नहीं।' 'कुछ पल सपने जैसे लगते हैं… और यह उनमें से एक था। मेरा पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड 'चंदू चैंपियन' के लिए। टीवी पर सिर्फ 'ब्लैक लेडी' को देखा करता था, और आज उसे हाथों में थामना… ये उन सब सपने देखने वालों के लिए है जो कभी हार नहीं मानते।'

साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला को...

कार्तिक ने अपने निर्देशक कबीर खान के प्रति भी आभार जताया, उन्हें 'सच्चाई, भावना और ताकत से भरे फिल्ममेकर' बताते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ निर्देशन नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कलाकार के रूप में बदल दिया।' इसके साथ ही उन्होंने निर्माताओं साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला को भी उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

साथ ही सुदीप चटर्जी को हर फ्रेम में भावना भरने के लिए और प्रीतम को फिल्म में आत्मिक संगीत देने के लिए शुक्रिया कहा। दरअसल, सबसे भावुक पल तब आया जब कार्तिक ने यह अवॉर्ड वास्तविक हीरो मुरलीकांत पेटकर जी को समर्पित किया, जिनकी प्रेरणादायक सफर आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है।

फिल्म 'चंदू चैंपियन'

'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने एक ऐसा रूप दिखाया, जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था और यह रूप था कोमल लेकिन जज्बे से भरा, भावनात्मक लेकिन अडिग। इस फिल्म ने उनके करियर में एक मील का पत्थर जोड़ा और यह साबित किया कि वे न केवल एक स्टार हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो दर्शकों के दिलों तक पहुंचना जानते हैं।

ये भी पढ़ें

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश! इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस
बॉलीवुड
वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

13 Oct 2025 07:31 pm

Published on:

13 Oct 2025 07:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बॉबी देओल अब इस फिल्म में उड़ाएंगे गर्दा, आग लगा देने वाला पोस्टर रिलीज

Bobby Deol upcoming film
बॉलीवुड

99% लोग नहीं जानते होंगे संजय दत्त की ये बात, एक्ट्रेस के छुने और थप्पड़ से जुड़ा है मामला

Sanjay Dutt-Tanuja
बॉलीवुड

बिहार की मिट्टी से आया ये एक्टर, 275 फिल्में देकर बना था हिंदी सिनेमा का पहला किंग

हिंदी सिनेमा के पहले किंग (सोर्स: X)
बॉलीवुड

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश! इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस
बॉलीवुड

अक्षय कुमार के बेटे ने शेफाली शाह का छुपकर बनाया था वीडियो, सच्चाई आई सामने

Shefali Shah- Aarav
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.