कार्तिक आर्यन बने सच्चे ‘चैंपियन’! अपने करियर में जीता पहला फिल्मफेयर अवार्ड

Kartik Aaryan (सोर्स: X)
Kartik Aaryan: कार्तिक आर्यन, भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद सितारों में से एक हैं और हाल ही में उन्होंने अब आधिकारिक रूप से फिल्मफेयर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सुपरस्टार ने कबीर खान निर्देशित फिल्म 'चंदू चैंपियन' में अपने दमदार और प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
ये पल किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन सच पूछिए तो उनके लिए यह सालों की मेहनत, अनुशासन और अटूट विश्वास का परिणाम था। 'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने सिर्फ एक किरदार नहीं निभाया, बल्कि भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की कहानी को जिया और उनकी हर शारीरिक और भावनात्मक सीमा को पार करते हुए इस किरदार को सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा है।
सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हुए कार्तिक ने लिखा, 'चैंपियन गिरता है… पर रुकता नहीं।' 'कुछ पल सपने जैसे लगते हैं… और यह उनमें से एक था। मेरा पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड 'चंदू चैंपियन' के लिए। टीवी पर सिर्फ 'ब्लैक लेडी' को देखा करता था, और आज उसे हाथों में थामना… ये उन सब सपने देखने वालों के लिए है जो कभी हार नहीं मानते।'
कार्तिक ने अपने निर्देशक कबीर खान के प्रति भी आभार जताया, उन्हें 'सच्चाई, भावना और ताकत से भरे फिल्ममेकर' बताते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ निर्देशन नहीं किया, बल्कि उन्हें एक कलाकार के रूप में बदल दिया।' इसके साथ ही उन्होंने निर्माताओं साजिद नाडियाडवाला और वर्धा खान नाडियाडवाला को भी उनके अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
साथ ही सुदीप चटर्जी को हर फ्रेम में भावना भरने के लिए और प्रीतम को फिल्म में आत्मिक संगीत देने के लिए शुक्रिया कहा। दरअसल, सबसे भावुक पल तब आया जब कार्तिक ने यह अवॉर्ड वास्तविक हीरो मुरलीकांत पेटकर जी को समर्पित किया, जिनकी प्रेरणादायक सफर आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
'चंदू चैंपियन' में कार्तिक ने एक ऐसा रूप दिखाया, जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था और यह रूप था कोमल लेकिन जज्बे से भरा, भावनात्मक लेकिन अडिग। इस फिल्म ने उनके करियर में एक मील का पत्थर जोड़ा और यह साबित किया कि वे न केवल एक स्टार हैं, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो दर्शकों के दिलों तक पहुंचना जानते हैं।
