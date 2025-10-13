वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

दरअसल, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इलाके में और अधिक लड़कियों के लापता और वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने की खबरें सामने आने लगती हैं। इन घटनाओं का खुलासा एक रहस्यमय जाल की तरह है, जो इस कहानी को एक तीखे और जटिल मोड़ पर ले आता है। दरअसल, फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे इंस्पेक्टर विश्वास अपने नैतिक मूल्यों और न्याय की खोज में लगे रहते हैं, जबकि घटनाओं का जाल और मुट्ठी भर सच्चाई को उजागर करने की ख्वाहिश उनके हर कदम पर खड़ी हो जाती है।