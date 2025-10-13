वेश्यावृत्ति रैकेट का होगा पर्दाफाश, इसमें राक्षस नहीं, बाज है हीरो, हर सीन में मिलेगा एक्शन और सस्पेंस

Bhagwat Chapter 1 Rakshas (सोर्स: X)
Bhagwat: Chapter 1 Raakshas: इंस्पेक्टर विश्वास भागवत की कहानी लेकर आ रही है एक नई हिंदी फिल्म जो फैंस को सस्पेंस, रहस्य और रोमांच की एक अनोखी सफर पर ले जाती है। बता दें कि इसके हर सीन में ऑप्शन से भरपूर एक्शन और सस्पेंस मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा, साथ ही ये सिर्फ थ्रिल नहीं, बल्कि सामाजिक सच्चाइयों और न्याय की खोज की भी एक कहानी कहता है।
फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे रॉबर्ट्सगंज से शुरू होती है, जहां इंस्पेक्टर विश्वास भागवत अपने नए पद पर तैनात होते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी लापता लड़की पूनम के बारे में भागवत से संपर्क करता है, तो वो उसकी गायब बेटी को खोजने का प्रण लेकर आगे बढ़ता है।
दरअसल, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे इलाके में और अधिक लड़कियों के लापता और वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने की खबरें सामने आने लगती हैं। इन घटनाओं का खुलासा एक रहस्यमय जाल की तरह है, जो इस कहानी को एक तीखे और जटिल मोड़ पर ले आता है। दरअसल, फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे इंस्पेक्टर विश्वास अपने नैतिक मूल्यों और न्याय की खोज में लगे रहते हैं, जबकि घटनाओं का जाल और मुट्ठी भर सच्चाई को उजागर करने की ख्वाहिश उनके हर कदम पर खड़ी हो जाती है।
इतनी ही नहीं, फिल्म का निर्देशन अक्षय शेरे ने किया है, जिनकी कल्पना और कहानी कहने का अंदाज भी अनूठा है। इसमें अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार जैसे दिग्गज कलाकार मेन रोल में हैं। इनके अलावा, तारा-अलीशा बेरी, आयशा कडुस्कर और हेमंत सैनी भी अपनी दमदार मौजूदगी से फिल्म को मजबूती दे रहे हैं। 'भागवत' फिल्म अपने विचारधारा, नैतिकता और अच्छाई व बुराई के बीच की जंग को बखूबी दर्शाती है।
ये फिल्म उस जटिलता को भी उजागर करती है, जब सही और गलत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का ट्रेलर अब ऑनलाइन फैंस के बीच धमाकेदार तरीके से चर्चा में है। ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर आने को तैयार है इसे दिवाली के मौके पर 17 अक्टूबर, 2025 से ZEE5 पर रिलीज किया जाएगा।
