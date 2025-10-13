OTT Release This Week: ओटीटी पर हॉरर से रोमांस तक, हर स्टाइल का जॉनर इस हफ्ते है आपके लिए तैयार

ओटीटी पर रिलीज फिल्में (सोर्स: X)
OTT releases this week (October 13-19): त्योहारों के मौसम के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंटरटेनमेंट की टोकरी भरने वाली कई बड़ी रिलीज इस हफ्ते फैंस के हवाले हो रही हैं। दरअसल, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 के बीच हॉरर, थ्रिलर, ड्रामा और फैमिली फिल्में सबका रंग दिखाई देगा। तो आइए देखें इस हफ्ते क्या खास…
इस सीरीज की ये नई कड़ी मौत से बचकर भागने की पुरानी थीम को और अधिक डरावने मुड में ले जाती है। दरअसल, जिसमें खौफनाक रहस्यों से भरे किरदार मौत से भागते नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन जैक लिपोव्स्की और एडम स्टीन ने किया है।
अरशद वारसी इंस्पेक्टर विश्वास भगवत की भूमिका निभाते हैं और जितेंद्र कुमार प्रोफेसर समीर के किरदार में हैं। कहानी वेश्यावृत्ति रैकेट और उससे जुड़े रहस्यों के इर्द‑गिर्द घूमती है। जो भारतीय दर्शकों के लिए एक दमदार ऑरिजनल थ्रिलर है।
हॉरर एनिमेटेड फ्रैंचाइजी का नया रूप विजुअल्स और इमोशनल कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए उपयुक्त है। इस फिल्म में 1998 की सुपरहिट स्लेशर की कहानी को नए तरीके से पेश कर रहे है। साथ ही इसमें ड्रैगन की दुनिया का एक अनोका अंदाज भी देखने को मिलेगा।
कॉमेडी का तड़का भी फैंस को हंसाने के लिए तैयार है, पड़ोसियों के हल्के-फुल्के रिश्तों और छोटे‑छोटे सामाजिक मसलों पर बेस्ड मजेदार शो अब अपने आखिरी सीजन से फैंस को हंसी के फुहारों में डुबोने को तैयार है।
इसमें एक अमेरिकी राजनयिक की जटिल कहानियां दिखाई जाएंगी, जो ब्रिटेन में अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए अंतरराष्ट्रीय संकटों का सामना करता है। इसमें राजनीतिक सस्पेंस और कूटनीतिक खेल का दमदार कॉम्बो है।
रिलीज डेट: 16 अक्टूबर 2025
कहां देखें- Netflix
इन वेब सीरीज ने न केवल फैंस का एंटरटेनमेंट लेवल के बढ़ाया है, बल्कि कहानी कहने के नए तरीके भी दिखाए हैं। तो अगर आप नए अनुभव की तलाश में हैं, तो इन वेब सीरीज को देखने का मौका न गंवाएं। ये कहानियां निश्चित ही आपको अंदर से झकझोर देंगी और सोचने का नया नजरिया भी देंगी।
बड़ी खबरेंView All
OTT
मनोरंजन
ट्रेंडिंग