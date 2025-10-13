सलमान खान ने खुद को बताया गलत, अरिजीत सिंह पर दिया ये बड़ा बयान

सलमान खान (सोर्स: X)
Salman Khan Arijit Singh Controversy: टेलीविजन का फेमस शो बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने अपने और सिंगर अरिजीत सिंह के बीच की पुरानी दूरियों को दूर कर नई दोस्ती का इशारा दिया है। दोनों कलाकारों के बीच बीते कुछ सालों पहले एक अवॉर्ड फंक्शन में थोड़ी झड़प हो गई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें और खबरें भी सामने आईं, जिनमें कहा गया कि इस वाद-विवाद के बाद सलमान ने अरिजीत के साथ कई प्रोजेक्ट्स कैंसल कर दिए थे।
इतना ही नहीं, ये विवाद उस समय हुआ जब अरिजीत सिंह ने अवॉर्ड शो के दौरान सलमान और रितेश देशमुख की होस्टिंग को लेकर टिप्पणी की थी। तब अरिजीत ने कहा था कि वो अपनी बात कह रहे थे, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि 'वे सोए हुए गाने बना रहे हैं। सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जब आप ऐसे गाने बनाएंगे, तो हम सब सोएंगे ही।' इस बात को लेकर तब दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें उड़ी थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज में दोनों कलाकारों की नजरों में खटास और मनमुटाव महसूस की जा सकती थी।
लेकिन अब, फिल्मी दुनिया में नए पड़ाव और दोस्ती की नई कहानी देखने को मिल रही है। हाल ही में प्रसारित टीवी शो के वीकेंड के वार में सलमान खान ने कहा कि दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दोनों मिलकर गलवान बैटल ऑफ पर कार्य कर रहे हैं, जो कि एक खास प्रोजेक्ट है। सलमान ने यह भी कहा कि दोनों के बीच की पुरानी बातें अब पीछे छूट चुकी हैं और दोनों ने अपने मतभेदों को मिटाकर फिर से दोस्ती की है।
फिल्मी और टेलीविजन की खबरों पर नजर रखने वालों के लिए ये खबर राहत भरी है कि विवाद के बाद भी दोनों कलाकार अपने संबंधों को मजबूत कर पा रहे हैं। ये स्थिति साबित करती है कि फिल्म इंडस्ट्री में रुसवाई से जल्दी ही माफीनामा और नई उम्मीदें जागती हैं। अब देखना ये है कि यह नई दोस्ती किस तरह से फैंस और सपोर्टर्स का दिल जीतता है।
ये बात तो साफ है कि सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच पहले हुआ मनमुटाव अब पलट चुका है और दोनों एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और अपने नए प्रोजेक्ट्स से फैंस का मनोरंजन करने को तैयार हैं। ये कहानी ना सिर्फ दोस्ती का इशारा देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि गलतफहमियों को दूर कर खस्ता वाली दूरी भी खत्म की जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग