सलमान खान ने खुद को बताया गलत, अरिजीत सिंह पर दिया ये बड़ा बयान

इतना ही नहीं, ये विवाद उस समय हुआ जब अरिजीत सिंह ने अवॉर्ड शो के दौरान सलमान और रितेश देशमुख की होस्टिंग को लेकर टिप्पणी की थी। तब अरिजीत ने कहा था कि वो अपनी बात कह रहे थे, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि 'वे सोए हुए गाने बना रहे हैं। सलमान ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जब आप ऐसे गाने बनाएंगे, तो हम सब सोएंगे ही।' इस बात को लेकर तब दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें उड़ी थीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोज में दोनों कलाकारों की नजरों में खटास और मनमुटाव महसूस की जा सकती थी।