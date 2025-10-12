'तलाक हो जाएगा...', 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी (सोर्स: X)
Parmeet Sethi Threatened To Divorce Archana Puran Singh: कॉमेडियन-एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने अपनी हालिया इंटरव्यू में अपने जीवन के एक खास फैसले और घर से जुड़ा इमोशनल किस्सा शेयर किया है। बता दें कि भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर अर्चना ने बताया कि उन्होंने हमेशा एक बड़े बंगले में रहने की चाह रखी थी। दरअसल, एक ऐसा घर जिसमें कम-से-कम 7 कमरे हों और कैसे ये सपना हकीकत में बदला।
अर्चना ने बताया कि वे और उनके पति परमीत सेठी ने जिस घर को पहली बार देखा था, वो तब बेहद महंगा था। तब उन्होंने उसे खरीदने से मना कर दिया था और वो घर उनके बजट से बाहर चला गया था। इसके कुछ साल बाद प्रॉपर्टी की कीमतें घटीं और वही घर फिर उनके सामने आया। तब अर्चना ने परमीत के घर खरीदने की बात मानी और दोनों ने लास्ट में वो घर खरीद लिया। साथ ही अर्चना पूरन सिंह ने अपने पति को पॉडकास्ट के बीच हंसी-ठिठोली करते हुए 'रेड फ्लैग' बोल दिया।
दरअसल, अब अर्चना ने ये बताया कि शुरू में वे दोनों दो अलग-अलग घर खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन परमीत ने मजाकिया अंदाज में धमकी दी और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनका रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। पति ने उनसे हसकर कहा, 'तलाक हो जाएगा…पर इस पर अर्चना ने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ मजाक था।'
इतनी ही नहीं, एक्ट्रेस ने बताया कि 'जब वे पहली बार यहां रहने आए थे, तब ये घर बिल्कुल अलग दिखता था। दरअसल, जब हम पहली बार यहां आए थे, तब ये एक खाली जमीन थी। अब यहां बहुत हरियाली है लेकिन जब हम पहली बार यहां आए थे, तब ऐसा नहीं था। इस घर से इतनी सारी यादें जुड़ी हैं कि इसे बदलने का विचार मुझे एक खास एहसास कराता है।'
