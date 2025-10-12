'तलाक हो जाएगा...', 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा

अर्चना ने बताया कि वे और उनके पति परमीत सेठी ने जिस घर को पहली बार देखा था, वो तब बेहद महंगा था। तब उन्होंने उसे खरीदने से मना कर दिया था और वो घर उनके बजट से बाहर चला गया था। इसके कुछ साल बाद प्रॉपर्टी की कीमतें घटीं और वही घर फिर उनके सामने आया। तब अर्चना ने परमीत के घर खरीदने की बात मानी और दोनों ने लास्ट में वो घर खरीद लिया। साथ ही अर्चना पूरन सिंह ने अपने पति को पॉडकास्ट के बीच हंसी-ठिठोली करते हुए 'रेड फ्लैग' बोल दिया।