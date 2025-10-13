Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से लेकर उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

Manish Malhotra Diwali Party 2025: मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से उर्मिला तक ने अपना जलवा बिखेरा, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये आयोजन ऊंचे दर्जे का ग्लैमर का मेजबान बन गया, जहां हर एक सितारा अपने अनोखे अंदाज में नजर आया। रेखा की मौजूदगी ने शाम को रॉयल टच दे दिया...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 13, 2025

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा (सोर्स: X)

Manish Malhotra Diwali Party 2025: दिवाली का त्योहार भारतीय परंपराओं का पर्व है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल, इस खास मौके पर बॉलीवुड के सितारे भी अपने जलवे दिखाने के लिए फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शामिल हुए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।

रेखा से उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का

मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी करीना कपूर ने इस अवसर पर सफेद अनारकली पहन कर सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने सिंपल और खूबसूरत लुक से पार्टी में रौनक ला दी। तो वहीं, टाइगर श्रॉफ और आदित्य रॉय कपूर ब्लैक आउटफिट में नजर आए, जो उनकी शानदार स्टाइल को दर्शाता है। दोनों ही कलाकार अपने पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल फिट और हैंडसम दिखाई दिए।

इतना ही नहीं, दिवाली पार्टी में रेखा ना रहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की तस्वीरें छा गई हैं, साथ ही उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

रेखा दुल्हन की तरह सजी धजी पहुंचीं। ऑरेंज कलर की साड़ी में एक्ट्रेस हुस्न की मल्लिका लग रही थीं। बता दें कि 51 साल की उर्मिला मातोंडकर उनके सामने फिकी नजर आ रही थी।

एक्ट्रेस जेनेलिया और रितेश देशमुख भी दिवाली की धूम में शामिल हुए। जेनेलिया ने ग्रीन रंग की साड़ी तो वहीं रितेश ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी और इन दोनों का मेलोडी अंदाज मेहमानों का दिल जीत रहा था।

मनीष मल्होत्रा की इस पार्टी का सबसे खास आकर्षण माधुरी दीक्षित का ग्लैमर था। वो डार्क ब्लू साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रहीं थीं। तो वहीं, करण जौहर को ऑल ब्लैक आउटफिट में देखा गया। सोशल मीडिया पर रेखा का जादू भी कम नहीं रहा। जैकलीन फर्नांडीज ने सिल्वर सेक्विन वाली आइवरी लहंगा पहना था, जिसमें वो स्टाइलिश और ग्रेसफुल लग रही थीं।

इसके साथ ही, इस खास पार्टी में नेता-पार्टियों का भी जमावड़ा देखने को मिला। नीता अंबानी अपनी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचीं, जिन्होंने ऑफ व्हाइट साड़ी में अपने परफेक्ट लुक से लोगों का दिल जीत लिया। यहां बॉबी देओल, प्रीति जिंटा का भी रीयूनियन हुआ, जहां दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं। प्रीति की प्रैजेंटेशन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही।

इतना ही नहीं, डायना पेंटी का शिमरी पिंक ड्रेस, अनन्या पांडे के माता-पिता चंकी और भावना पांडे का प्यारा साथ, और सना फातिमा का गोल्डन साड़ी लुक सभी की फेवरेट बन गया। पूजा हेगड़े ने हल्के पिंक शोल्डर ब्लाउज के साथ लहंगा पहना, जो उनके सॉफ्ट लुक का मेहनत से चुनाव था।

जमीं पर उतरे ये सितारे

दिवाली पार्टी बॉलीवुड की गरिमा और रंगीनता का परफेक्ट मेल थी, जिसमें सितारों ने अपने शानदार स्टाइल और हार्दिकता से इस त्योहार को यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर इन लुक्स और पर्सनालिटी की चर्चा हो रही है, और सभी को इन शानदार जश्न की शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी
बॉलीवुड
4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

13 Oct 2025 12:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से लेकर उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मिल गई GEN-Z की गजनी, थ्रिल और सस्पेंस नहीं, मगर प्यार का हर पल दिलाएगा 12 साल पहले आई ‘गजनी’ की याद

मिल गई GEN-Z की गजनी, थ्रिल और सस्पेंस नहीं, मगर प्यार का हर पल दिलाएगा 12 साल पहले आई 'गजनी' की याद
बॉलीवुड

सलमान खान ने खुद को बताया गलत, अरिजीत सिंह पर दिया ये बड़ा बयान

सलमान खान ने खुद बताया गलत, अरिजीत सिंह पर दिया ये बड़ा बयान
बॉलीवुड

70 साल के फेमस एक्टर ने तमन्ना भाटिया की बॉडी पर दिया विवादित बयान, मचा हंगामा

Annu Kapoor shameful comment on Tamannaah Bhatia
बॉलीवुड

अभिषेक बच्चन हुए इमोशनल, पत्नी ऐश्वर्या पर दिया बड़ा बयान, बोले- वे अपना त्याग…

Abhishek Bachchan wins Best Actor Filmfare Awards
बॉलीवुड

लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

Sonu Sood latest video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.