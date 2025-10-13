मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से लेकर उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी करीना कपूर ने इस अवसर पर सफेद अनारकली पहन कर सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने सिंपल और खूबसूरत लुक से पार्टी में रौनक ला दी। तो वहीं, टाइगर श्रॉफ और आदित्य रॉय कपूर ब्लैक आउटफिट में नजर आए, जो उनकी शानदार स्टाइल को दर्शाता है। दोनों ही कलाकार अपने पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल फिट और हैंडसम दिखाई दिए।