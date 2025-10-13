मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा से लेकर उर्मिला तक ने बिखेरा ग्लैमर का तड़का, जमीं पर उतरे ये सितारे

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में रेखा (सोर्स: X)
Manish Malhotra Diwali Party 2025: दिवाली का त्योहार भारतीय परंपराओं का पर्व है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल, इस खास मौके पर बॉलीवुड के सितारे भी अपने जलवे दिखाने के लिए फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में शामिल हुए, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है।
मनीष मल्होत्रा की इस दिवाली पार्टी करीना कपूर ने इस अवसर पर सफेद अनारकली पहन कर सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने सिंपल और खूबसूरत लुक से पार्टी में रौनक ला दी। तो वहीं, टाइगर श्रॉफ और आदित्य रॉय कपूर ब्लैक आउटफिट में नजर आए, जो उनकी शानदार स्टाइल को दर्शाता है। दोनों ही कलाकार अपने पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल फिट और हैंडसम दिखाई दिए।
इतना ही नहीं, दिवाली पार्टी में रेखा ना रहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की तस्वीरें छा गई हैं, साथ ही उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
रेखा दुल्हन की तरह सजी धजी पहुंचीं। ऑरेंज कलर की साड़ी में एक्ट्रेस हुस्न की मल्लिका लग रही थीं। बता दें कि 51 साल की उर्मिला मातोंडकर उनके सामने फिकी नजर आ रही थी।
एक्ट्रेस जेनेलिया और रितेश देशमुख भी दिवाली की धूम में शामिल हुए। जेनेलिया ने ग्रीन रंग की साड़ी तो वहीं रितेश ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी थी और इन दोनों का मेलोडी अंदाज मेहमानों का दिल जीत रहा था।
मनीष मल्होत्रा की इस पार्टी का सबसे खास आकर्षण माधुरी दीक्षित का ग्लैमर था। वो डार्क ब्लू साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रहीं थीं। तो वहीं, करण जौहर को ऑल ब्लैक आउटफिट में देखा गया। सोशल मीडिया पर रेखा का जादू भी कम नहीं रहा। जैकलीन फर्नांडीज ने सिल्वर सेक्विन वाली आइवरी लहंगा पहना था, जिसमें वो स्टाइलिश और ग्रेसफुल लग रही थीं।
इसके साथ ही, इस खास पार्टी में नेता-पार्टियों का भी जमावड़ा देखने को मिला। नीता अंबानी अपनी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंचीं, जिन्होंने ऑफ व्हाइट साड़ी में अपने परफेक्ट लुक से लोगों का दिल जीत लिया। यहां बॉबी देओल, प्रीति जिंटा का भी रीयूनियन हुआ, जहां दोनों ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं। प्रीति की प्रैजेंटेशन भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही।
इतना ही नहीं, डायना पेंटी का शिमरी पिंक ड्रेस, अनन्या पांडे के माता-पिता चंकी और भावना पांडे का प्यारा साथ, और सना फातिमा का गोल्डन साड़ी लुक सभी की फेवरेट बन गया। पूजा हेगड़े ने हल्के पिंक शोल्डर ब्लाउज के साथ लहंगा पहना, जो उनके सॉफ्ट लुक का मेहनत से चुनाव था।
दिवाली पार्टी बॉलीवुड की गरिमा और रंगीनता का परफेक्ट मेल थी, जिसमें सितारों ने अपने शानदार स्टाइल और हार्दिकता से इस त्योहार को यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर इन लुक्स और पर्सनालिटी की चर्चा हो रही है, और सभी को इन शानदार जश्न की शुभकामनाएं दी जा रही हैं।
