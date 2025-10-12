4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

Most Expensive Netflix Series:नेटफ्लिक्स की सुपरहिट साइंस फिक्शन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का 5वां सीजन जल्द ही देखने को मिलेगा। ये सीरीज फैंस के बीच काफी फेमस है, और इस बार इसके हर एपिसोड का बजट पहले से भी काफी अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए सीजन के हर एपिसोड का निर्माण लगभग 450 से 550 करोड़ रुपये के बीच हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर इसका बजट करीब 4400 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। ये खबर सुनकर फैंस के होश उड़ गए हैं।