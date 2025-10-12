Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

Most Expensive Netflix Series: इस सीरीज के नए सीजन में हर एपिसोड लगभग में 120 मिनट का आकर्षक और खौफनाक एक्शन से भरपूर होगा, जो दर्शकों को रोमांचक अनुभव देने वाला है, तो हो जाइए तैयार…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 12, 2025

4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

खौफनाक एक्शन (सोर्स: X)

Most Expensive Netflix Series:नेटफ्लिक्स की सुपरहिट साइंस फिक्शन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का 5वां सीजन जल्द ही देखने को मिलेगा। ये सीरीज फैंस के बीच काफी फेमस है, और इस बार इसके हर एपिसोड का बजट पहले से भी काफी अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए सीजन के हर एपिसोड का निर्माण लगभग 450 से 550 करोड़ रुपये के बीच हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर इसका बजट करीब 4400 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। ये खबर सुनकर फैंस के होश उड़ गए हैं।

हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन

इतना ही नहीं, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का ये पांचवां सीजन अपने पहने सीजन से थोड़ा हटकर होगा। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद फैंस को इसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। मेकर्स ने ये बताया है कि इसके हर सीजन में कुछ 'सबसे इमोशनल और विशाल' होने वाला है।

इसमें 80 के दशक की नॉस्टेल्जिक वाइब के साथ-साथ शानदार विजुअल इफेक्ट्स, हॉलीवुड जैसे भव्य सेट्स और उम्दा कहानी देखने को मिलेगी। साथ ही हर एपिसोड टाइम भी बढ़ाया गया है. इस सीजन का हर एपिसोड लगभग 90 से 120 मिनट का होगा, और पूरे सीजन का कुल रनटाइम 11 घंटे से अधिक का रहेगा।

3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

बता दें कि नेटफ्लिक्स ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया है। पहले 4 एपिसोड इसी साल 26 नवंबर को स्ट्रीम किए जाएंगे, जबकि फिनाले एपिसोड 31 दिसंबर को फैंस के सामने आएगा। इससे ये सीरीज इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक ट्रीट साबित हो सकती है, जिसमें फैंस को 10 महीने के इंतजार का पूरा थ्रिल और रोमांच देखने को मिलेगा।

इस नई सीरीज के साथ ही 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के दीवाने अब अपनी जिंदगियों में नए जज्बे के साथ फिर से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी रिलीज का ये अनाउंसमेंट फैंस के बीच उत्साह का माहौल बना रहा है।

ये भी पढ़ें

24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!
TV न्यूज
24 साल पुराना ये खौफनाक हॉरर शो, टीवी ऑन करते ही छा जाता था डर का साया, आज भी अकेले देखने की हिम्मत नहीं!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Oct 2025 03:37 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

तलाक के 1 साल बाद ईशा देओल का पसीजा दिल, Ex हसबैंड से कहा- मेरे बच्चों के पिता…

Esha Deol Family
बॉलीवुड

क्या होती है विसरा रिपोर्ट? अब सुलझेगी जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी! जानें ताजा अपडेट

Zubeen Garg Viscera Report
बॉलीवुड

‘तलाक हो जाएगा…’, 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा

'तलाक हो जाएगा...', 70 करोड़ का घर खरीदने पर इस फेमस एक्ट्रेस को पति ने दी थी धमकी, खुद किया खुलासा
बॉलीवुड

जिस एक्ट्रेस को बोलता था बेटी, उसी के साथ Kissing Scene को लेकर विवादों में फंसा था ये एक्टर

Annu Kapoor talked about Priyanka chopda
बॉलीवुड

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम, शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल

Filmfare Awards 2025 जानें किसने कौन-सा अवॉर्ड किया अपने नाम! शाहरुख खान और करण जौहर की जोड़ी ने मचाया धमाल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.