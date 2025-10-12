4400 करोड़ रुपये का बजट, हर एपिसोड में 120 मिनट का खौफभरा एक्शन, 3 साल बाद हुई नए सीजन की वापसी

खौफनाक एक्शन (सोर्स: X)
Most Expensive Netflix Series:नेटफ्लिक्स की सुपरहिट साइंस फिक्शन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का 5वां सीजन जल्द ही देखने को मिलेगा। ये सीरीज फैंस के बीच काफी फेमस है, और इस बार इसके हर एपिसोड का बजट पहले से भी काफी अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए सीजन के हर एपिसोड का निर्माण लगभग 450 से 550 करोड़ रुपये के बीच हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर इसका बजट करीब 4400 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा। ये खबर सुनकर फैंस के होश उड़ गए हैं।
इतना ही नहीं, 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का ये पांचवां सीजन अपने पहने सीजन से थोड़ा हटकर होगा। 3 सालों के लंबे इंतजार के बाद फैंस को इसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार था। मेकर्स ने ये बताया है कि इसके हर सीजन में कुछ 'सबसे इमोशनल और विशाल' होने वाला है।
इसमें 80 के दशक की नॉस्टेल्जिक वाइब के साथ-साथ शानदार विजुअल इफेक्ट्स, हॉलीवुड जैसे भव्य सेट्स और उम्दा कहानी देखने को मिलेगी। साथ ही हर एपिसोड टाइम भी बढ़ाया गया है. इस सीजन का हर एपिसोड लगभग 90 से 120 मिनट का होगा, और पूरे सीजन का कुल रनटाइम 11 घंटे से अधिक का रहेगा।
बता दें कि नेटफ्लिक्स ने 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया है। पहले 4 एपिसोड इसी साल 26 नवंबर को स्ट्रीम किए जाएंगे, जबकि फिनाले एपिसोड 31 दिसंबर को फैंस के सामने आएगा। इससे ये सीरीज इस साल की सबसे बड़ी सिनेमैटिक ट्रीट साबित हो सकती है, जिसमें फैंस को 10 महीने के इंतजार का पूरा थ्रिल और रोमांच देखने को मिलेगा।
इस नई सीरीज के साथ ही 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के दीवाने अब अपनी जिंदगियों में नए जज्बे के साथ फिर से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी रिलीज का ये अनाउंसमेंट फैंस के बीच उत्साह का माहौल बना रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग