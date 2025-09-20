फिरोज नाडियाडवाला कौन है? जिन्होंने Netflix और TGIKS पर किया 25 करोड़ का केस

बता दें कि नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स पर कॉपीराइट एक्ट 1957 और ट्रेडमार्क एक्ट के जरिए उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनकी टीम का कहना है कि 'बाबूराव' नाडियाडवाला परिवार का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अक्षय कुमार का एपिसोड 20 सितंबर को स्ट्रीम होगा, और नाडियाडवाला की कानूनी टीम ने मांग की है कि नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सभी थर्ड-पार्टी चैनल से सभी सेगमेंट्स को तुरंत हटा लिया जाए। साथ ही, उन्होंने लिखित में ये भी मांगा है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा और बिना इजाजत के कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफी की भी मांग की है।